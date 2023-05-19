В Грузии депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с РФ (видео)

Оппозиционер Георгий Вашадзе с трибуны заявил, что Грузия не верит "русскому миру" и не хочет сближения с РФ. Из-за этого депутат от провластной партии Ираклий Берая сначала оскорбил коллегу, а потом накинулся на него с кулаками.

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Возобновления авиасообщения с Российской Федерацией стало причиной драки между депутатами в парламенте Грузии в пятницу, 19 мая. Соответсвующее видео опубликовал телеканал TV Pirveli.

Депутат оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе во время своего выступления в парламенте раскритиковал решение властей о возобновлении авиасообщения с Россией.

В своем выступлении депутат сказал, что Грузия не верит в "русский мир" и хочет идти к экономическому процветанию и безопасности вместе со странами Евросоюза и НАТО.

"Нет российским рейсам, нет России в Грузии, вперед в Европу, вперед в НАТО", — сказал Вашадзе

Позиция Вашадзе вызвала возмущение среди провластного большинства. Так, депутат партии "Силы народа" Ираклий Берая сначала оскорбил оппозиционера, а потом, дождавшись, пока Вашадзе покинет трибуну, набросился на него с кулаками. Депутатов разделяла система для голосования. Поэтому они сначала пытались достать друг-друга, перегнувшись за ее края, а потом переместились в проход между рабочими местами.

В драку вмешались другие парламентарии. Они пытались растащить в разные стороны Вашадзе и Берая. На этом моменте телеканал оборвал свою видеозапись.

Напомним, 19 мая в Тбилиси вспыхнули протесты из-за того, что страна возобновила авиасообщение с Россией. Людей возмутило, что пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании "Азимут", успешно приземлился в аэропорту Тбилиси. Предварительно компания получила разрешение на восстановление полетов между Россией и Грузией.

Ранее, еще в 2019 году прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано после скандала, названного "ночь Гаврилова" и начала протестов против сближения с Россией в Тбилиси.