"Русский самолет, иди на ***": в Тбилиси протестуют против авиасообщения с Россией (видео)

У аэропорта Шота Руставели в столице Грузии уже начали задерживать протестующих против возобновления полетов в РФ, сообщают местные журналисты.

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19 мая российский пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании "Азимут", успешно приземлился в аэропорту Тбилиси. Предварительно компания получила разрешение на восстановление полетов между Россией и Грузией. Об этом сообщает местное издание "Новости Грузия".

По информации источника, сегодня утром самолет российской авиакомпании "Азимут" вылетел из московского аэропорта Внуково. Предварительно, посадка рейса должна была произойти в 13:40 (12:40 по киевскому времени). Однако самолет приземлился раньше, в 13:20 (12:20 по киевскому времени).

Это авиасообщение "Азимута" в Тбилиси является первым прямым рейсом между Россией и Грузией с 2019 года. На борту находилась делегация посредников, которые занимаются вопросами восстановления авиасообщения. В Тбилиси была запланирована акция протеста, организованная одной из грузинских партий, чтобы привлечь внимание к этому вопросу.

"Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", – заявляла лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.

В полдень колонна протестующих собралась на площади Республики и двинулась в сторону аэропорта. В предвидении этого события, полиция предварительно мобилизовалась в аэропорту Тбилиси. Зал ожидания в аэропорту был закрыт, а здание оцеплено правоохранительными органами. При этом, представители полиции отказывались сообщать причины таких мероприятий.

У аэропорта Шота Руставели в Тбилиси начали задерживать протестующих против возобновления полетов в Россию

На кадрах, снятых телеканалом "Дождь" у тбилисского аэропорта видно, что возле здания собрались протестующие с грузинскими и украинскими флагами, а также с плакатами "Russia is a terrorist state" и "Русский самолет иди на ***".

Напомним, 10 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили завила, что отмена визового режима с Россией для граждан Грузии неприемлема из-за полномасштабной войны в Украине.

Ранее, еще в 2019 году прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано после скандала, названного "ночь Гаврилова" и начала протестов против сближения с Россией в Тбилиси.