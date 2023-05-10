"Провокация Кремля": президент Грузии раскритиковала отмену визового режима с РФ

Граждане Грузии по решению Владимира Путина смогут находиться в России без виз до 90 дней. Грузинский президент Саломе Зурабишвили напомнила об оккупации российскими военными грузинских территорий и большой войне в Украине.

Related video

Отмена визового режима с Россией для граждан Грузии неприемлема из-за полномасштабной войны в Украине. Об этом написала в Twitter 10 мая грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил визовый режим для граждан Грузии, он перестанет действовать 15 мая этого года. Зурабишвили расценила данный шаг как очередную провокацию.

Граждане Грузии смогут въезжать в Россию через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, и находиться в стране в безвизовом режиме до 90 дней.

"Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию", — подчеркнула глава государства.

Выступая на брифинге в президентском дворце, Саломе Зурабишвили призвала власти созвать заседание Совета безопасности для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян.

Путин возобновил прямое авиасообщение с Грузией

Отметим, что еще одним указом Путин отменил запрет на прямое авиасообщение из РФ в Грузию. Прямые рейсы Москва остановила летом 2019 года в одностороннем порядке после волны антироссийских протестов.

Грузины протестовали из-за приезда в страну делегации российских депутатов во главе с коммунистом Сергеем Гавриловым, который на заседании в здании парламента Грузии сел на место спикера.

Собравшиеся в центре Тбилиси потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

До решения Москвы о приостановке авиасообщения с Грузией, страна была одним из массовых направлений выезда россиян. По данным РБК, в 2018 году Грузия вошла в десятку крупнейших стран по количеству поездок россиян — за год границу пересекли 1,29 млн граждан РФ.

Визовый режим России и Грузией: история вопроса

Визовый режим России с Грузией был введен по решению властей РФ еще в 2000 году. В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт, в результате которого Россия оккупировала часть территории Грузии — Абхазию и Южную Осетию.

Дипломатические отношения между странами были разорваны, а посольства закрылись. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан РФ и позволила россиянам пребывать в стране до 1 года.

После начала большой войны в Украине много россиян бежало в Грузию. По данным Национальной службы статистики, за 2022 год из РФ в Грузию выехали 62,3 тысячи человек.

Напомним, что беженцы из России успели приобрести в Грузии более 6 тысяч квартир. Мужчины часто бежали в страну от "частичной мобилизации" через наземный КПП "Верхний Ларс".

В апреле обиженные россияне жаловались на притеснения в Грузии и просили Россию ввести войска.