"Провокація Кремля": президентка Грузії розкритикувала скасування візового режиму з РФ

Громадяни Грузії за рішенням Володимира Путіна зможуть перебувати у Росії без віз до 90 днів. Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі нагадала про окупацію російськими військовими грузинських територій і велику війну в Україні.

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Скасування візового режиму з Росією для громадян Грузії неприйнятне через повномасштабну війну в Україні. Про це написала у Twitter 10 травня грузинська президентка Саломе Зурабішвілі.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня скасував візовий режим для громадян Грузії, він перестане діяти 15 травня цього року. Зурабішвілі розцінила цей крок як чергову провокацію.

Громадяни Грузії зможуть в'їжджати в Росію через прикордонні пункти пропуску, відкриті для міжнародного пасажирського сполучення, і перебувати в безвізовому режимі до 90 днів.

"Відновлення прямих авіарейсів і скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, доки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію", — наголосила глава держави.

Виступаючи на брифінгу у президентському палаці, Саломе Зурабішвілі закликала владу скликати засідання Ради безпеки для розгляду питання запровадження тримісячних віз для росіян.

Путін відновив пряме авіасполучення з Грузією

Зазначимо, що ще одним указом Путін скасував заборону на пряме авіасполучення з РФ до Грузії. Прямі рейси Москва зупинила влітку 2019 року в односторонньому порядку після хвилі антиросійських протестів.

Грузини протестували через приїзд до країни делегації російських депутатів на чолі з комуністом Сергієм Гавриловим, який на засіданні у будівлі парламенту Грузії сів на місце спікера.

Люди, які зібралися в центрі Тбілісі, вимагали відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, голови МВС Георгія Гахарія і керівника Служби державної безпеки Вахтанга Гомелаурі.

До рішення Москви про зупинення авіасполучення з Грузією, країна була одним із масових напрямків виїзду росіян. За даними РБК, у 2018 році Грузія увійшла до десятки найбільших країн за кількістю поїздок росіян — за рік кордон перетнули 1,29 млн громадян РФ.

Візовий режим Росії та Грузії: історія питання

Візовий режим Росії з Грузією було запроваджено за рішенням влади РФ ще в 2000 році. У серпні 2008 року стався збройний конфлікт, внаслідок якого Росія окупувала частину території Грузії — Абхазію та Південну Осетію.

Дипломатичні відносини між країнами було розірвано, а посольства закрилися. У 2012 році Грузія в односторонньому порядку скасувала візовий режим для громадян РФ і дозволила росіянам перебувати в країні до 1 року.

Після початку великої війни в Україні багато росіян втекли в Грузію. За даними Національної служби статистики, за 2022 рік із РФ до Грузії виїхали 62,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, що біженці з Росії встигли придбати в Грузії понад 6 тисяч квартир. Чоловіки часто бігли до країни від "часткової мобілізації" через наземний КПП Верхній Ларс.

У квітні ображені росіяни скаржилися на утиски в Грузії та просили Росію ввести війська.