Почалося: росіяни в Грузії заявили, що їх утискають і попросили РФ ввести війська (відео)

Група росіян побідкалася, що "у них у Грузії" казна-що відбувається, і якщо переможе грузинський Євромайдан, то життя росіянам у Грузії не буде.

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Росіяни, які мешкають в Грузії, поскаржилися на утиски і просять Міноборони РФ ввести миротворчий контингент. Відеозвернення від ображених громадян РФ з'явилося в мережі, передає Фокус.

У кадрі у темряві вишикувалися кілька чоловіків, обличчя яких важко розгледіти, які поскаржилися, що після останніх подій у Грузії вони непокояться, що повториться "український сценарій".

"Росіяни, брати. Ми живемо у Грузії вже десятки років. У нас тут робота і родини. Ви всі бачите, що у нас в Грузії тут відбувається. Зараз все у Грузії розвивається за українським бандерівським сценарієм. Міноборони, просимо, введіть сюди миротворчий контингент. Руським тут не жити, якщо переможе грьобаний грузинський Майдан", — сказав один із них.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив президента України Володимира Зеленського та інших представників української влади у підтримці акцій протесту, які пройшли у Тбілісі у зв'язку з ухваленням закону про іноагентів. На думку Гарібашвілі, український лідер має певну зацікавленість у проведенні "деструктивних акцій кількох тисяч людей" на території Грузії.

У МЗС України 13 березня відповіли на заяви керівництва уряду та парламенту Грузії щодо втручання України у внутрішні справи. В МЗС нагадали Грузії, що "не там вона шукає ворогів", і що зі свого боку Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажає не зупинятися у розвитку європейського майбутнього.

Він наголосив, що за останні кілька днів прем'єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку провокативних заяв у бік України, повторюючи тези російської пропаганди.

Президент невизнаної "Республіки Абхазія" Аслан Бжані 11 березня наказав перевести силові структури на посилений режим роботи через протести в Грузії через закон про іноземних агентів.