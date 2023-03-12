"Зеленський мотивований": прем'єр Грузії дорікнув президентові України за підтримку протестів

Іраклій Гарібашвілі назвав деяких представників української політичної еліти "неохайними невдахами" і заявив, що грузинська влада сама подбає про свою країну.

Related video

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі дорікнув президентові України Володимиру Зеленському та іншим представникам української влади за підтримку акцій протесту, які пройшли у Тбілісі у зв'язку з ухваленням закону про іноагентів. Про це він заявив в ефірі телеканалу IMEDI 12 березня.

На думку Гарібашвілі, український лідер має певну зацікавленість у проведенні "деструктивних акцій кількох тисяч людей" на території Грузії.

"Ви згадали звернення Зеленського. Коли людина, яка перебуває в стані війни, знаходить час і відгукується на проведену тут деструктивну акцію, проведену кількома тисячами людей, це прямий доказ того, що вона включена, вона мотивована, щоб тут теж щось сталося, змінилося", — заявив глава грузинського уряду.

У своїх коментарях грузинський прем'єр охарактеризував деяких представників української політичної еліти як "неохайних невдах", які нібито здійснюють пряме втручання у внутрішні справи Грузії.

"Вийшов Кличко, вийшов Фейгін і якісь невідомі особи, українські політики, Арахамія та якісь неохайні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, а це пряме втручання", — додав Гарібашвілі.

При цьому прем'єр побажав Україні закінчити війну і досягти миру якнайшвидше, але додав, що грузинська влада сама подбає про свою країну.

"Я хочу побажати всім успіхів, своєчасного закінчення війни та миру, Об'єднуйте країну, але спочатку подбайте про себе та країну, ми подбаємо про нашу країну", — підсумував грузинський прем'єр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив подяку за те, що протестувальники у Грузії тримали український прапор та співали український гімн під час мітингів у Тбілісі. Глава держави зазначив, що українці бажають Грузії демократичного та європейського успіху.

Раніше ми писали про те, що на пленарному засіданні парламенту Грузії 10 березня провладна фракція проголосувала проти ухвалення законопроєкту про іноземних агентів "Про прозорість іноземного впливу".