Грузини перемогли: парламент офіційно "провалив" ухвалення закону "про іноагентів"

Правляча партія "Грузинська мрія" виконала обіцянку, яку дала протестувальникам біля будівлі парламенту, скандальний аналог російського закону "про іноагентів" ухвалено не буде.

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Фракція правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" сьогодні, 10 березня, на пленарному засіданні парламенту проголосувала проти ухвалення законопроєкту про іноземних агентів "Про прозорість іноземного впливу", повідомляє Фокус.

Засідання бюро Парламенту Грузії, на якому порушувалося питання про законопроєкт "про іноагентів", тривало 40 секунд. За його ухвалення виступив 1 депутат, 35 — проти (у парламенті Грузії 150 депутатів, на сесії всього були присутні 112 депутатів). Журналісти відразу з'ясували, хто цей єдиний депутат, який підтримав закон і в першому, і в другому читанні. Це Давид Самхарадзе, один із лідерів "Грузинської мрії".

Парламент Грузії проголосував проти законопроєкту про іноагентів.

Також з'ясувалося після вивчення списків, що законопроєкт провалили голоси опозиції. Основна частина депутатів "Мрії" у голосуванні не брала участі.

Під парламентом Грузії від самого ранку знову зібралися люди, щоб переконатися в тому, що влада виконає дану напередодні обіцянку, і закон буде відкликаний за обговореною процедурою.

Люди прийшли до грузинського парламенту з плакатами "We are Europe"

7 березня грузинські депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Він фактично копіює російський закон. Документ припускав, що організації та ЗМІ, 20% доходу яких складає фінансування з інших країн, вважатимуться "іноагентами", для цього створили б спеціальний реєстр. Крім того, законопроєкт передбачав ув'язнення за його порушення.

Після скандального голосування 7 та 8 березня на мирні протести у Тбілісі вийшли тисячі людей. Однак вони закінчувалися сутичками з поліцейськими, які застосовували сльозогінний газ та водомети.

8 березня учасники мітингу намагалися оточити будівлю парламенту. Проте спецназ із застосуванням водометів та сльозогінного газу кілька разів витісняв протестувальників із проспекту Руставелі. Люди побудували барикади з лавок та сміттєвих баків, а під час сутичок із правоохоронцями перевернули поліцейську машину.

9 березня Правляча партія "Грузинська мрія" та громадський рух "Сила народу" вирішили відкликати з парламенту законопроєкт.

У МВС Грузії заявили, що звільнили всіх протестувальників, затриманих 7 і 8 березня за адміністративні порушення, проте частина заарештованих вимушена постати перед судом.