Правляча партія Грузії після протестів відкликала скандальний законопроєкт про "іноагентів"

Парламентська більшість сподівається знову повернутися до своєї законодавчої ініціативи після того, як "емоційне тло" в країні спаде. Депутати впевнені, що зможуть "пояснити" населенню, навіщо у Грузії потрібен такий закон.

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Правляча партія "Грузинська мрія" та громадський рух "Сила народу" вирішили відкликати з парламенту Грузії законопроєкт про "іноземних агентів", ухвалений у першому читанні, після масових протестів у країні. У четвер, 9 березня, вони опублікували відповідну спільну заяву.

"Повідомляємо, що відбулися консультації між політрадою "Грузинської мрії", "Сили народу" та депутатами парламентської більшості щодо політичних процесів, що тривають навколо закону "Про прозорість зовнішнього впливу", — йдеться у заяві.

У тексті зазначено, що ініціатори вирішили відкликати свою законодавчу ініціативу "без будь-яких умов", оскільки є "відповідальною правлячою силою".

"Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла подати законопроєкт у негативному світлі і ввести в оману певну частину населення", — висловились у парламентській більшості.

Як вважають у правлячих партіях, ярлик "російського закону" на законопроєкт навісили нібито спеціально, хоч він таким, за словами ініціаторів, не є.

"Його ухвалення в першому читанні було представлене в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу", — також йдеться у заяві.

У документі наголошується, що після того, як "емоційне тло спаде", правляча політсила має намір пояснити населенню, навіщо потрібен закон про "іноземних агентів" у країні. Для цього планують проводити спеціальні зустрічі із людьми.

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт про "іноземних агентів". У Тбілісі люди вийшли на масовий протест.

У ніч із 8 на 9 березня протести у Тбілісі продовжилися. На вулиці столиці Грузії вийшли понад 15 тисяч людей. До мітингувальників знову застосували водомети. Близько 22:00 за київським часом силовики змогли взяти у кільце активістів на мітингу. У деяких місцях демонстранти збудували барикади з лавок та сміттєвих баків.