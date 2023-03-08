"Грузія не повернеться до Росії": у Тбілісі на вулиці вийшли 15 тисяч людей (відео)

Мітингувальники заявили про свою готовність не розходиться додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби.

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У вівторок, 8 березня, на вулиці Тбілісі (Грузія) вийшли понад 15 тисяч людей із вимогою відкликати з парламенту закон "Про іноземних агентів". Про це повідомляє кореспондент Фокусу.

На акції зібралися студенти, спортсмени, гіди та інші мешканці грузинської столиці. З собою протестувальники приносять теплий одяг, маски та краплі для очей.

"Нам уже все одно, нехай пускають газ, ми будемо стояти", — кажуть протестувальники.

По вулицях також помітні машини із затонованими вікнами, в яких імовірно їздять силовики.

Нагадаємо, парламент Грузії затвердив у першому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів", через який громадяни вийшли на масові протести. Під час засідання парламенту депутати у прискореному режимі затвердили законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". За проголосували 76 депутатів, а проти — 13. Цей документ було внесено рухом "Сила народу" та підтримано членами правлячої партії "Грузинські місця".

Фокус також писав, що опозиція анонсувала нові масштабні протести у Грузії. За словами екслідера Єдиного національного руху Нікі Меліа, вся Грузія збиратиметься на площі Руставелі доти, доки не досягне перемоги.