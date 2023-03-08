"Грузия не вернется к России": в Тбилиси на улицы вышли 15 тысяч людей (видео)

Митингующие заявили о своей готовности не расходится по домам даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства.

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Во вторник, 8 марта, на улицы Тбилиси (Грузия) вышли больше 15 тысяч человек с требованием отозвать из парламента закон "Об иностранных агентах". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

На акции собрались студенты, спортсмены, гиды и другие жители грузинской столицы. С собой протестующие приносят теплую одежду, маски и капли для глаз.

"Нам уже все равно, пусть пускают газ, мы буде стоять", — говорят протестующие.

По улицам также заметны машины с затонированными окнами, в которых предположительно ездят силовики.

Напомним, парламент Грузии утвердил в первом чтении скандальный законопроект об "иноагентах", из-за которого граждане вышли на массовые протесты. Во время заседания парламента депутаты в ускоренном режиме утвердили законопроект "О прозрачности иностранного влияния". За проголосовали 76 депутатов, а против — 13. Данный документ был внесен движением "Сила народа" и поддержан членами правящей партии "Грузинская места".

Фокус также писал, что оппозиция анонсировала новые масштабные протесты в Грузии. По словам экс-лидера Единого национального движения Ники Мелиа, вся Грузия будет собираться на площади Руставели до тех пор, пока не добьется победы.