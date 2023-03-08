"До победного конца": оппозиция анонсировала новые масштабные протесты в Грузии (фото)

По словам экс-лидера Единого национального движения Ники Мелиа, с 15:00 8 марта вся Грузия будет собираться на площади Руставели до тех пор, пока не добьется победы.

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После столкновений между правоохранителями и участниками протеста, вызванными принятием нового закона в Грузии, оппозиция заявила о переходе к ежедневным протестным акциям до победного конца. Соответствующий пост 8 марта появился на странице в Facebook экс-лидера Единого национального движения Ника Мелиа.

"Горжусь всеми, кого задержали слуги россиян. Чем больше они арестуют сегодня, тем меньше арестуют завтра. Скоро весь проспект Руставели станет всей грузинским, а не российским!" — заявил он.

Мелиа также анонсировал массовые протесты в Грузии из-за "закона об иноагентах".

"Начиная с трех часов пополудни завтрашнего дня вся Грузия будет собираться на площади Руставели до тех пор, пока не добьется победы. Мы будем стоять столько дней, сколько понадобится. Никто не будет отсиживаться дома, я уверен. Теперь наш дом — Руставели", — заявил оппозиционер.

В ночь на 8 марта специальные подразделения полиции вытеснили основную часть участников митинга с проспекта Руставели.

Накануне, 7 марта, во время массового протеста на центральной площади грузинской столицы неоднократно возрастала напряженность, имело место и несколько локальных стычек между полицией и митингующими. Протестующие пытались прорваться в парламент, но одолели только металлическое ограждение.

[ + – ] Участники протестов в Грузии [ + – ] Участники протестов в Грузии [ + – ] Участники протестов в Грузии

По данным оппозиции, протесты в Грузии сейчас выливаются в более масштабную акцию, а полиция, в свою очередь, задерживает многих оппозиционно настроенных демонстрантов.

Напомним, что в ночь на 8 марта завершились первые протесты, спровоцированные появлением закона об иноагентах в Грузии. После столкновений с представителями органов правопорядка спецназ и водометы увезли с центральной площади.

Ранее Фокус разбирался в том, как мир отреагировал на протестные выступления в Тбилиси. В США 7 марта пригрозили ответственностью тем, кто подавляет протесты. Евросоюз же раскритиковал "закон об иностранных агентах", утвержденный парламентом Грузии.