"До переможного кінця": опозиція анонсувала нові масштабні протести у Грузії (фото)

За словами екслідера Єдиного національного руху Ніка Меліа, з 15:00 8 березня вся Грузія збиратиметься на площі Руставелі доти, доки не досягне перемоги.

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Після зіткнень між правоохоронцями та учасниками протесту, викликаними ухваленням нового закону в Грузії, опозиція заявила про перехід до щоденних протестних акцій до переможного кінця. Відповідна пост 8 березня з'явився на сторінці у Facebook екслідера Єдиного національного руху Ніка Меліа.

"Пишаюся всіма, кого затримали слуги росіян. Чим більше вони заарештують сьогодні, тим менше заарештують завтра. Скоро весь проспект Руставелі стане всім грузинським, а не російським!" — Заявив він.

Меліа також анонсував масові протести в Грузії через "закон про іноагентів".

"Починаючи з третьої години пополудні завтрашнього дня вся Грузія збиратиметься на площі Руставелі доти, доки не доб'ється перемоги. Ми стоятимемо стільки днів, скільки знадобиться. Ніхто не відсиджуватиметься вдома, я впевнений. Тепер наш будинок — Руставелі", — заявив опозиціонер.

У ніч проти 8 березня спеціальні підрозділи поліції витіснили основну частину учасників мітингу з проспекту Руставелі.

Напередодні, 7 березня, під час масового протесту на центральній площі грузинської столиці неодноразово зростала напруженість, мало місце і кілька локальних сутичок між поліцією та мітингувальниками. Протестувальники намагалися прорватися до парламенту, але здолали лише металеву огорожу.

[ + – ] Учасники протестів у Грузії [ + – ] Учасники протестів у Грузії [ + – ] Учасники протестів у Грузії

За даними опозиції, протести в Грузії зараз виливаються в масштабнішу акцію, а поліція, зі свого боку, затримує багатьох опозиційно налаштованих демонстрантів.

Нагадаємо, що в ніч на 8 березня завершилися перші протести, спровоковані появою закону про іноагентів у Грузії. Після зіткнень із представниками органів правопорядку спецназ та водомети відвезли з центральної площі.

Раніше Фокус розбирався у тому, як світ відреагував на протестні виступи у Тбілісі. У США 7 березня пригрозили відповідальністю тим, хто придушує протести. Євросоюз розкритикував "закон про іноземних агентів", затверджений парламентом Грузії.