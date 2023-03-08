Протести у Тбілісі завершилися: спецназ та водомети залишили центральну площу (фото)

Активісти попри застосування правоохоронцями різних спецзасобів пообіцяли відновити акції протесту в столиці Грузії вдень 8 березня.

Related video

На центральному проспекті ім. Шота Руставелі в центрі Тбілісі завершилася протестна акція, викликана ухваленням закону про "іноземних агентів". Поліція та спецназ залишили територію та відвезли водомети. Про це 8 березня повідомило інформагентство "Інтерпресньюс".

"Учасники мітингу йдуть із прилеглої до парламенту території. На місце прибули співробітники комунальних служб", — йдеться у повідомленні.

Чергова протестна акція, за словами протестувальників, запланована на 15:00 8 березня.

[ + – ] Протестна акція у Тбілісі [ + – ] Протестна акція у Тбілісі [ + – ] Протестна акція у Тбілісі

Парламент Грузії ухвалив на першому читанні законопроєкт "Про прозорість фінансування зовнішнього впливу", також відомий як "закон про іноагентів". Надалі тисячі демонстрантів зібралися навколо будівлі парламенту, але блокувати ворота парламенту не вдалося і представники правлячої партії "Грузинська мрія" змогли вийти з приміщення. Підрозділи спеціального призначення застосували сльозогінний газ та водомет.

Нагадаємо, що учасників протестів у грузинській столиці відтіснили від парламенту, багатьох затримували. Громадянам доводилося ховатись у провулках, хтось намагався знайти притулок у церковному приміщенні.

Раніше Фокус повідомляв, що у США пообіцяли притягнути до відповідальності причетних до придушень протестів. У Євросоюзі, зі свого боку, висловилися з критикою "закону про іноагентів", ухваленого в грузинському парламенті. Американські дипломати в Тбілісі назвали законопроєкт та застосування сили щодо протестувальників "чорним днем для грузинської демократії". У посольстві пояснили, що такий закон завдасть шкоди відносинам Грузії зі стратегічними партнерами.