Протесты в Тбилиси завершились: спецназ и водометы покинули центральную площадь (фото)

Активисты, несмотря на применение правоохранителями различных спецсредств, пообещали возобновить акции протеста в столице Грузии днем 8 марта.

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На центральном проспекте им. Шота Руставели в центре Тбилиси завершилась протестная акция, вызванная принятием закона об "иностранных агентах". Полиция и спецназ покинули территорию и увезли водометы. Об это 8 марта сообщило информагентство "Интерпрессньюс".

"Участники митинга уходят с прилегающей к парламенту территории. На место прибыли сотрудники коммунальных служб", — говорится в сообщении.

Очередная протестная акция, по словам протестующих запланирована на 15:00 8 марта.

[ + – ] Протестная акция в Тбилиси [ + – ] Протестная акция в Тбилиси [ + – ] Протестная акция в Тбилиси

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности финансирования внешнего влияния", также известный как "закон об иноагентах". В дальнейшем тысячи демонстрантов собрались вокруг здания парламента, но блокировать ворота парламента не удалось, и представители правящей партии "Грузинская мечта" смогли выйти из помещения. Подразделения специального назначения применили слезоточивый газ и водомет.

Напомним, что участников протестов в грузинской столице оттеснили от парламента, многих задерживали. Гражданам приходилось прятаться в переулках, кто-то пытался найти убежище в церковном помещении.

Ранее Фокус сообщал, что в США пообещали привлечь к ответственности причастных к подавлениям протестов. В Евросоюзе, в свою очередь, высказались с критикой "закона об иноагентах", который был принят в грузинском парламенте. Американские дипломаты в Тбилиси назвали законопроект и применение силы в отношении протестующих "черным днем для грузинской демократии". В посольстве объяснили, что такой закон нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами.