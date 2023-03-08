Протесты в Грузии: демонстрантов оттеснили от парламента, задержания продолжаются (видео)

Грузинские СМИ сообщают, что силовики вытеснили протестующих от здания парламента. Многие демонстранты прячутся в переулках, некоторые попытались найти убежище в православном храме поблизости.

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В Тбилиси отогнала участников акции протеста от парламента. Спецназ полностью занял территорию, прилегающую к зданию. Об этом сообщает Georgian Public Broadcaster.

Сообщается, что, несмотря на то, что протестующие по-прежнему остаются за баррикадами спецназа. Многие из участников протеста из них отходят переулки, некоторые решили спрятаться в православном храме Кашвети. Однако, как пишут телеграм-каналы, силовики достали демонстрантов и там.

[ + – ] Полицейские задерживают протестующих, которые прячутся в храме Кашвети

Также "Эхо Кавказа" пишет, что силовики решили расчистить проспект Руставелли при помощи водометов, слезоточивого газа.

"Граждане, просим разойтись. В противном случае будут приняты предусмотренные законом меры", — говорится в сообщении спецназа к протестующим.

В сети распространяются видео с жестокими задержаниями протестующих.

[ + – ] Протесты в Тбилиси

[ + – ] Протесты в Тбилиси

[ + – ] Протесты в Тбилиси

[ + – ] Протесты в Тбилиси

Ранее сообщалось, что протестующие начали бросать в спецназовцев коктейли Молотова. Из-за брошенных зажигательных средств загорелось несколько щитов сотрудников правоохранительных органов.

Также напомним, что во вторник, 7 марта, в парламенте Грузии в ускоренном режиме утвердил закон об "иноагентах", обязывающий организации и СМИ, получающие более 20% прибыли из-за рубежа, регистрироваться в реестре "агентов иностранного влияния". Именно из-за этого закона начался протест.