Протести у Грузії: демонстрантів відтіснили від парламенту, затримання продовжуються (відео)
Грузинські ЗМІ повідомляють, що силовики витіснили протестувальників від парламенту. Багато демонстрантів ховаються у провулках, дехто спробував знайти притулок у православному храмі поблизу.
У Тбілісі відігнала учасників акції протесту від парламенту. Спецназ повністю зайняв територію, що прилягає до будівлі. Про це повідомляє Georgian Public Broadcaster.
Повідомляється, що незважаючи на те, що протестувальники, як і раніше, залишаються за барикадами спецназу. Багато учасників протесту з них відходять провулки, деякі вирішили сховатися в православному храмі Кашветі. Проте, як пишуть телеграм-канали, силовики дістали демонстрантів і там.
Також "Ехо Кавказу" пише, що силовики вирішили розчистити проспект Руставеллі за допомогою водометів, сльозогінного газу.
"Громадяни, просимо розійтися. Інакше буде вжито передбачених законом заходів", — йдеться у повідомленні спецназу до протестувальників.
У мережі розповсюджуються відео з жорстокими затриманнями протестувальників.
Раніше повідомлялося, що протестувальники почали кидати у спецназівців коктейлі Молотова. Через покинуті запальні засоби спалахнуло кілька щитів співробітників правоохоронних органів.
Також нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, у парламенті Грузії у прискореному режимі затвердив закон про "іноагенти", який зобов'язує організації та ЗМІ, які отримують понад 20% прибутку з-за кордону, реєструватися в реєстрі "агентів іноземного впливу". Саме через цей закон розпочався протест.