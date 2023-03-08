Протести у Грузії: демонстрантів відтіснили від парламенту, затримання продовжуються (відео)

Грузинські ЗМІ повідомляють, що силовики витіснили протестувальників від парламенту. Багато демонстрантів ховаються у провулках, дехто спробував знайти притулок у православному храмі поблизу.

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У Тбілісі відігнала учасників акції протесту від парламенту. Спецназ повністю зайняв територію, що прилягає до будівлі. Про це повідомляє Georgian Public Broadcaster.

Повідомляється, що незважаючи на те, що протестувальники, як і раніше, залишаються за барикадами спецназу. Багато учасників протесту з них відходять провулки, деякі вирішили сховатися в православному храмі Кашветі. Проте, як пишуть телеграм-канали, силовики дістали демонстрантів і там.

[ + – ] Поліцейські затримують протестувальників, які ховаються у храмі Кашветі

Також "Ехо Кавказу" пише, що силовики вирішили розчистити проспект Руставеллі за допомогою водометів, сльозогінного газу.

"Громадяни, просимо розійтися. Інакше буде вжито передбачених законом заходів", — йдеться у повідомленні спецназу до протестувальників.

У мережі розповсюджуються відео з жорстокими затриманнями протестувальників.

[ + – ] Протести у Тбілісі

[ + – ] Протести у Тбілісі

[ + – ] Протести у Тбілісі

[ + – ] Протести у Тбілісі

Раніше повідомлялося, що протестувальники почали кидати у спецназівців коктейлі Молотова. Через покинуті запальні засоби спалахнуло кілька щитів співробітників правоохоронних органів.

Також нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, у парламенті Грузії у прискореному режимі затвердив закон про "іноагенти", який зобов'язує організації та ЗМІ, які отримують понад 20% прибутку з-за кордону, реєструватися в реєстрі "агентів іноземного впливу". Саме через цей закон розпочався протест.