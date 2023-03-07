Протести у Грузії: у силовиків полетіли "коктейлі Молотова" (відео)

За словами журналістів, поліція застосовує гумові кулі. Зі свого боку, протестувальники "передали привіт" Путіну і згадали фразу про "російський воєнний корабель".

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У Тбілісі протестувальники проти ухвалення закону про "іноагентів" кидають у співробітників поліції так звані "коктейлі Молотова". Про це стало відомо їхнього відеоролика, опублікованого виданням "Sputnik Грузія".

За даними ЗМІ, один із "коктейлів Молотова" потрапив до будівлі парламенту Грузії. Крім того, через кинуті запальні засоби спалахнуло кілька щитів співробітників правоохоронних органів.

[ + – ] Грузинські протестувальники кидають "коктейлі Молотова"

У виданні стверджують, що у відповідь силовики почали стріляти гумовими кулями та застосовувати сльозогінний газ і водомети.

[ + – ] У Тбілісі силовики стріляють гумовими кулями

Також повідомляється, що учасники акції прорвали барикади біля парламенту та намагаються прорватися до будівлі. На відео, опублікованих у Telegram-каналах, можна почути, як протестувальники скандують: "Путін — х*йло! Російський воєнний корабель — йди на х*й!".

[ + – ] Грузинські протестувальники намагаються прорватися до будівлі парламенту

У МВС Грузії заявили, що протест під будівлею парламенту набув "вкрай жорстокого характеру", а також згадали про застосування учасниками акції "займистих предметів".

"Відкрита суперечка з правоохоронцями сприяє крайній ескалації подій. Під час акції протесту постраждали як її учасники, так і правоохоронці", — йдеться на сайті відомства.

Чому грузини протестують

У вівторок, 7 березня, у парламенті Грузії у прискореному режимі затвердив закон про "іноагентів", який зобов'язує організації та ЗМІ, які отримують понад 20% прибутку з-за кордону, реєструватися в реєстрі "агентів іноземного впливу".

Законопроєкт, створений за аналогією з російським законом, було внесено до парламенту Грузії 26 лютого. За його порушення громадянам загрожує позбавлення волі.

Раніше, 8 лютого президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі, якщо його буде прийнято, оскільки такі ініціативи віддаляють її країну від Євросоюзу.

У вівторок, 7 березня, Саломе Зурабішвілі, яка перебуває з робочим візитом у США, підтримала учасників акції проти закону про "іноагентів", заявивши, що протестувальники під будівлею парламенту представляють вільну Грузію.