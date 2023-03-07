"Я поруч з вами": президентка Грузії звернулася до противників закону про "іноагенти" (відео)
За словами Саломе Зурабішвілі, громадяни, які протестують під будівлею парламенту, представляють вільну Грузію.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти законопроєкту про "іноагентів", прийнятого в прискореному режимі під час засідання парламенту 7 березня. Про це повідомляє російське видання "ТАСС".
"Я звертаюся до вас, що стоїть цього вечора на [проспекті] Руставелі, де і я не раз стояла. Сьогодні я стою в Нью-Йорку, і за мною статуя Свободи. Це є символом, заради чого Грузія боролася завжди, заради чого ми дійшли до сьогодні. Я поруч з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію", — цитують президентку журналісти.
Раніше, 28 лютого Саломе Зурабішвілі повідомила про намір накласти вето на закон про "іноагентів" у випадку, якщо його буде прийнято. За словами президентки, подібні ініціативи віддаляють Грузію від Європи.
Що відбувається у Тбілісі
У вівторок, 7 березня, Парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів", що спричинило масовий протест громадян, який отримав назву "Ні російському закону в Грузії".
У МВС Грузії заявили, що протестний захід під парламентом набув "насильницького характеру" і попередили про можливе застосування "пропорційної сили".
За даними видання "News Georgia" силовики застосували сльозогінний газ і водомети по грузинах, які зібралися під стінами парламенту в Тбілісі.
Закон про "іноагентів" у Грузії
Законопроєкт про "іноагентів" було внесено до парламенту Грузії 26 лютого. Документ створено за аналогією з російським законом та передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за його порушення.
Ухвалення закону про "іноагентів" також тягне за собою створення спеціального реєстру "агентів іноземного впливу", куди можуть потрапити організації та ЗМІ, 20% доходу яких надходить з інших держав.
Раніше, 26 лютого повідомлялося, що в Грузії можуть посилити закон про "іноагентів". Депутати руху "Сила народу" мають намір запровадити для громадян тюремні строки за порушення норм закону "Про реєстрацію іноземних агентів".