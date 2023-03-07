"Я поруч з вами": президентка Грузії звернулася до противників закону про "іноагенти" (відео)

За словами Саломе Зурабішвілі, громадяни, які протестують під будівлею парламенту, представляють вільну Грузію.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти законопроєкту про "іноагентів", прийнятого в прискореному режимі під час засідання парламенту 7 березня. Про це повідомляє російське видання "ТАСС".

"Я звертаюся до вас, що стоїть цього вечора на [проспекті] Руставелі, де і я не раз стояла. Сьогодні я стою в Нью-Йорку, і за мною статуя Свободи. Це є символом, заради чого Грузія боролася завжди, заради чого ми дійшли до сьогодні. Я поруч з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію", — цитують президентку журналісти.

[ + – ] Звернення президента Грузії

Раніше, 28 лютого Саломе Зурабішвілі повідомила про намір накласти вето на закон про "іноагентів" у випадку, якщо його буде прийнято. За словами президентки, подібні ініціативи віддаляють Грузію від Європи.

Що відбувається у Тбілісі

У вівторок, 7 березня, Парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів", що спричинило масовий протест громадян, який отримав назву "Ні російському закону в Грузії".

У МВС Грузії заявили, що протестний захід під парламентом набув "насильницького характеру" і попередили про можливе застосування "пропорційної сили".

За даними видання "News Georgia" силовики застосували сльозогінний газ і водомети по грузинах, які зібралися під стінами парламенту в Тбілісі.

[ + – ] Поліція Тбілісі застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників.

Закон про "іноагентів" у Грузії

Законопроєкт про "іноагентів" було внесено до парламенту Грузії 26 лютого. Документ створено за аналогією з російським законом та передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за його порушення.

Ухвалення закону про "іноагентів" також тягне за собою створення спеціального реєстру "агентів іноземного впливу", куди можуть потрапити організації та ЗМІ, 20% доходу яких надходить з інших держав.

Раніше, 26 лютого повідомлялося, що в Грузії можуть посилити закон про "іноагентів". Депутати руху "Сила народу" мають намір запровадити для громадян тюремні строки за порушення норм закону "Про реєстрацію іноземних агентів".