Російський аналог: парламентарі Грузії можуть посилити закон про іноагентів

Депутати руху "Сила народу" пропонують запровадити для фізичних осіб тюремні строки за порушення норм закону "Про реєстрацію іноземних агентів". Ініціативу розкритикували в ЄС і США.

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У парламенті Грузії депутати руху "Сила народу" ініціювали законопроєкт, який посилює ставлення до іноагентів. На думку авторів проєкту, за порушення норм закону має бути передбачено позбавлення волі, що, по суті, копіює аналогічний законопроєкт у Росії. Про це повідомило видання "Новини-Грузія" 26 лютого.

Рух "Сила народу", який входить до парламентської коаліції більшості, вніс законопроєкт під назвою "Про реєстрацію іноземних агентів", причому раніше їм було запропоновано більш "м'який" варіант законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

"Сила народу" пропонує винести на голосування обидва варіанти, заявивши, що критика першого проєкту була необґрунтованою, оскільки він максимально пом'якшений, і для порівняння запропонувала другий, більш жорсткий варіант", — пишуть журналісти.

Зазначається, що нову редакцію було написано в найкоротші терміни — буквально протягом тижня. У новому варіанті пропонується надавати статус іноагентів не лише ЗМІ та неурядовим організаціям, а й будь-яким фізичним і юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону за рідкісним винятком.

При цьому серед тих, хто не потрапить під покарання будуть особи, які "сумлінно" займаються благодійною, релігійною, просвітницькою, науковою, академічною чи художньою діяльністю. Проте критерії поняття "сумлінності" докладно не описуються.

Також повідомляється, що реєстрація іноагентів буде прокуратура, а за відмову/затримку реєстрації передбачено покарання: для юридичних осіб – штраф, для фізосіб – позбавлення волі строком до п'яти років.

Реакція Заходу

Європейські політики вже розкритикували законопроєкт про іноагентів і заявили, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням умов, що рекомендуються Грузії для набуття статусу кандидата члена ЄС. Крім того, серйозне занепокоєння висловили і в США.

Тим часом речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав реакцію Заходу "пропагандистською хвилею", яка ввела західних чиновників в оману. Спікер не згоден із тим, що закон копіює російський аналог, оскільки грузинський проєкт має на меті забезпечити "прозорість закордонного фінансування".

"На тлі пропагандистської агітації, що відбувається довкола законопроєктів, підготовлених "Силою народу", які таврують як російський закон, не дивно, що деякі побоювання звучать і від наших партнерів", — сказав Папуашвілі.

У відповідь на законодавчу ініціативу сотні грузинських НУО та ЗМІ підписали спільну заяву, в якій йдеться про те, що закон "Про реєстрацію іноземних агентів" є відповіддю влади на оприлюднення інформації про факти корупції, беззаконня та виборчого правосуддя.

Нагадаємо, віцепрем'єрка Грузії Тея Цулукіані 15 січня заявила, що грузинська влада не допустить залучення країни до військового протистояння між РФ і Україною. Вона висловила жаль з приводу того, що спроби залучити Грузію до збройних конфліктів ще тривають.