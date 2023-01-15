"Не хочемо брати участь в конфлікті": влада Грузії пояснила відмову у наданні допомоги Україні

Віцепрем'єр Грузії Тея Цулукіані заявила, що їй сумно спостерігати за "спробами втягнути Грузію у збройний конфлікт". Топполітик окремо висловила сподівання, що повномасштабна війна незабаром завершиться перемогою України.

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Віцепрем'єр Грузії і міністр культури, спорту та молоді Тея Цулукіані заявила, що грузинська влада не допустить залучення країни до військового протистояння Росії та України. Таким чином, міністр пояснила відмову Тбілісі надати Києву військову допомогу, повідомляє грузинське видання Fortuna.ge.

Заява прозвучала після того, як радник офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на відмову Тбілісі передати Києву зенітно-ракетний комплекс "Бук". 10 січня в інтерв'ю Василю Голованову він сказав, що майже через 11 місяців війни в Україні Грузія так і не визначилася на чиїй вона стороні.

Відповідаючи на це Цулукіані сказала, що їй сумно спостерігати за тим, як спроби залучити Грузію та її народ до різних форм воєнних конфліктів продовжуються.

"Відповідь одна — грузинська влада не допустить, щоб держава Грузія була залучена до військового протистояння. Тому ми не надамо допомоги військового типу, звичайно, жодній із сторін військового конфлікту", — заявила Цулукіані.

За її словами, уряд країни докладе всіх зусиль, щоб не допустити такого залучення, оскільки Грузія і так пройшла через надто багато воєн.

"Ми пережили занадто багато воєн. Цього може не пам'ятати хтось із слухачів тому, що вони народилися і ростуть після закінчення воєн у Грузії, але при владі ми — покоління війни", — підкреслила міністр.

Вона додала, що це покоління добре пам'ятає страх війни, тому на ньому лежить особлива відповідальність за майбутнє своєї країни. Цулукіані висловила сподівання, що війна в Україні незабаром закінчиться її перемогою.

"Я сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться і закінчиться перемогою української держави та народу", — заявила міністр.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов 9 січня заявив, що Київ запросив у Тбілісі ЗРК "Бук", які були надані під час війни з РФ у 2008 році. Однак грузинська сторона відмовила у цьому.

У зв'язку з цим член партії "Грузинські мрії" Гіві Міканадзе 10 січня заявив, що йому невідомо про жодну передачу Україною ЗРК "Бук" у 2008 році. За його словами, якщо такий факт і був, Грузія ці комплекси купила, а не отримала безкоштовно.