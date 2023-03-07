Закон про "іноагентів" у Грузії ухвалили у першому читанні: люди вийшли на вулиці (фото, відео)

Громадянам Грузії не сподобалося рішення депутатів, і вони вийшли під будівлю парламенту з плакатами. Співробітники правоохоронних органів почали застосовувати проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.

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Парламент Грузії затвердив у першому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів", через який громадяни вийшли на масові протести. Про це повідомляє портал "News Georgia".

Під час засідання парламенту депутати у прискореному режимі затвердили законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". За проголосували 76 депутатів, а проти — 13. Цей документ було внесено рухом "Сила народу" та підтримано членами правлячої партії "Грузинські місця".

До парламенту також внесли ще один законопроєкт під назвою "Про реєстрацію іноземних агентів", який мають намір обговорити під час наступного засідання. Спочатку обговорення законопроєкту мало пройти 9 березня, а не 7, що стало несподіванкою для громадян та опозиції.

Портал "News Georgia" також зазначає, що поліція перед парламентом почала застосовувати сльозогінний газ та водомети, а депутати від опозиції намагаються прорватися в кабінет до спікера Шалви Папуашвілі.

"Зовні йдуть сутички між поліцією та протестувальниками. Спецназ намагається розчистити прохід, щоб будинок змогли залишити депутати від правлячої партії", — йдеться у повідомленні.

Масові протести в Грузії через законопроєкт про "іноагентів"

На засіданні юридичного комітету з правових питань парламенту Грузії 6 березня відбулася бійка між депутатами правлячої партії та представниками опозиції. В усьому винен законопроєкт про "іноагентів", який почали порівнювати з російським.

Активісти зібрали під стінами парламенту в Тбілісі масову акцію протесту. Громадяни принесли із собою прапори Євросоюзу та Грузії, а також почали включати гімн ЄС. На місце викликали наряди поліції, а також віддали наказ ввести обмежений доступ до будівлі парламенту. Акція отримала назву "Ні російському закону в Грузії".

[ + – ] У Грузії ухвалили законопроєкт про "іноагентів" Фото: News Georgia [ + – ] У Грузії ухвалили законопроєкт про "іноагентів" Фото: News Georgia

У МВС Грузії повідомили, що акція під парламентом має насильницький характер, тому попередили громадян, що може бути застосована "пропорційна сила, зокрема спеціальні засоби".

Законопроєкт про "іноагентів" у Грузії

Ще 26 лютого до парламенту Грузії внесли законопроєкт про "іноагентів". Він практично повністю копіює російське законодавство, а також передбачає ув'язнення за його порушення. У разі ухвалення законопроєкту буде створено спеціальний реєстр "агентів іноземного впливу".

Такими будуть вважатися ті організації та ЗМІ, 20% доходу яких складає фінансування з інших країн. Не торкнеться організацій, заснованих адміністративними органами, і навіть спортивних федерацій.

"Прийняття цього закону значно підвищить якість поінформованості суспільства, що допоможе людям у прийнятті правильного рішення", — заявив перед внесенням законопроєкту до парламенту депутат Гурам Мачарашвілі.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що парламентарі Грузії можуть посилити закон про іноагентів. Депутати руху "Сила народу" пропонують запровадити для фізичних осіб тюремні строки за порушення норм закону "Про реєстрацію іноземних агентів". Ініціативу розкритикували в ЄС та США.