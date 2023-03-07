"Я рядом с вами": президент Грузии обратилась к противникам закона об "иноагентах" (видео)

По словам Саломе Зурабишвили, протестующие под зданием парламента граждане представляют свободную Грузию.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об "иноагентах", принятого в ускоренном режиме во время заседания парламента 7 марта. Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на [проспекте] Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", — цитируют президента журналисты.

[ + – ] Обращение президента Грузии

Ранее, 28 февраля Саломе Зурабишвили сообщила о намерении наложить вето на закон об "иноагентах" в случае, если он будет принят. По словам президента, подобные инициативы отдаляют Грузию от Европы.

Что происходит в Тбилиси

Во вторник, 7 марта, Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах", что повлекло за собой массовый протест граждан, получивший название "Нет российскому закону в Грузии".

В МВД Грузии заявили, что протестное мероприятие под парламентом приняло "насильственный характер" и перепрудили о возможном применении "пропорциональной силы".

По данным издания "News Georgia" силовики применили слезоточивый газ и водометы по отношению к грузинам, собравшимся под стенами парламента в Тбилиси.

[ + – ] Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ для разгона простующих.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Законопроект об "иноагентах" был внесен в парламент Грузии 26 февраля. Документ создан по аналогии с российским законом и предусматривает наказание в виде тюремного заключения за его нарушение.

Принятие закона об "иноагентах" также влечет за собой создание специального реестра "агентов иностранного влияния", куда могут попасть организации и СМИ, 20% дохода которых поступает из других государств.

Ранее, 26 февраля сообщалось, что в Грузии могут ужесточить закон об "иноагентах". Депутаты движения "Сила народа" намерены ввести для граждан тюремные сроки за нарушения норм закона "О регистрации иностранных агентов".