Протесты в Грузии: в силовиков полетели "коктейли Молотова" (видео)

По словам журналистов, полиция применяет резиновые пули. В свою очередь протестующие "передали привет" Путину и вспомнили фразу про "русский военный корабль".

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В Тбилиси протестующие против принятия закона об "иноагентах" бросают в сотрудников полиции так называемые "коктейли Молотова". Об этом стало известно их видеоролика, опубликованного изданием "Sputnik Грузия".

По данным СМИ, один из "коктейлей Молотова" попал в здание парламента Грузии. Кроме того, из-за брошенных зажигательных средств загорелось несколько щитов сотрудников правоохранительных органов.

[ + – ] Грузинские протестующие бросают "коктейли Молотова"

В издании утверждают, что в ответ силовики начали стрелять резиновыми пулями и применять слезоточивый газ и водометы.

[ + – ] В Тбилиси силовики стреляют резиновыми пулями

Также сообщается, что участники акции прорвали баррикады у парламента и пытаются прорваться в здание. На видео, опубликованных в Telegram-каналах, можно услышать, как протестующие скандируют: "Путин – х*йло! Русский военный корабль — иди на х*й!".

[ + – ] Грузинские протестующие пытаются прорваться в здание парламента

В МВД Грузии заявили, что протест под зданием парламента приобрел "крайне ожесточенный характер", а также упомянули о применении участниками акции "легковоспламеняющихся предметов".

"Открытая перепалка с правоохранителями способствует крайней эскалации событий. В ходе акции протеста пострадали как ее участники, так и сотрудники правоохранительных органов", — говорится на сайте ведомства.

Почему грузины протестуют

Во вторник, 7 марта, в парламенте Грузии в ускоренном режиме утвердил закон об "иноагентах", обязывающий организации и СМИ, получающие более 20% прибыли из-за рубежа, регистрироваться в реестре "агентов иностранного влияния".

Законопроект, созданный по аналогии с российским законом, был внесен в парламент Грузии 26 февраля. За его нарушение гражданам грозит лишение свободы.

Ранее, 8 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об "иноагентах" в случае, если он будет принят, так как такие инициативы отдаляют ее страну от Евросоюза.

Во вторник, 7 марта, Саломе Зурабишвили, пребывающая с рабочим визитом в США, поддержала участников акции против закона об "иноагентах", заявив, что протестующие под зданием парламента граждане представляют свободную Грузию.