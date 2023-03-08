Протести у Тбілісі: силовики взяли протестувальників у "кільце" (відео)

Поліцейські повністю оточили площу біля парламенту, але мітингувальники розосередилися по довколишнім вулицям.

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У середу, 8 березня, близько 22:00 за київським часом у Тбілісі силовики оточили кільцем протестувальників на мітингу. Про це повідомляє кореспондент Фокусу з місця подій.

На відео, яке є у розпорядженні редакції, видно, видно натовп молодих людей. На деяких із них — респіратори.

За спинами мітингувальників видно світло від проблискових маячків службових автомобілів і чути звуки сирен.

Також на кадрах можна помітити, що вгору піднімається світло-сірий туман, схожий одночасно і на дим фаєра, і на хмару після застосування сльозогінного газу.

За інформацією нашого кореспондента, до мітингувальників уже застосували водомети. Двоє учасників акції протесту зазнали травм.

При цьому представники опозиції ще вдень наголошували на тому, що акції протесту, які охопили Тбілісі, — мирні. Хоча самі грузини висловлювали готовність протестувати на вулицях Тбілісі навіть тоді, коли поліції застосують до них силу чи спецзасоби.

Протести у Грузії: що відбувається у Тбілісі зараз

За інформацією кореспондента Фокусу, який зараз перебуває на місці подій, силовики повністю оточили площу біля парламенту. Однак деякі протестувальники встигли розійтися по довколишніх вуличках і зараз намагаються відтіснити поліцейських.

Також мітингувальники говорять між собою про те, що спалили та перевернули поліцейську машину.

[ + – ] Відео кореспондента Фокусу з місця подій

Мітинг у Тбілісі: позиція поліції

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії офіційно заявили, що силовики біля будівлі парламенту забезпечують громадський порядок та проведення мітингу у мирній обстановці.

Мітингувальників вони попередили, що під час маніфестації будь-яке порушення негайно припинятиметься поліцією відповідно до закону.

Також у МВС країни повідомили про те, що вже затримали 76 мітингувальників. Ці люди здебільшого відмовлялися підкорятися вимогам силовиків.

Нагадаємо, у середу, 8 березня, у Тбілісі на вулиці вийшли 15 тисяч людей. Мітингувальники заявили про свою готовність не розходиться додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби. На акції зібралися студенти, спортсмени, гіди та інші мешканці грузинської столиці.

Фокус також писав про те, що протестувальники в Грузії увімкнули під парламент гімн України. За словами грузинського політолога Гели Васадзе, на сьогоднішній мітинг люди прийшли готовими до розгону.