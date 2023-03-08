"Віримо у ЗСУ": протестувальники в Грузії увімкнули під парламентом гімн України (відео)

За словами грузинського політолога Гели Васадзе, на сьогоднішній мітинг люди прийшли готовими до розгону. Тому влада не зважиться на силову зачистку протесту.

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Сьогодні у Тбілісі біля парламенту Грузії, де збираються учасники акцій протесту проти законів про "іноземних агентів", пролунав гімн України. Відео із записом гімну опублікував грузинський політолог Гела Васадзе на своїй сторінці у Facebook.

"Народ прийшов на Руставелі з масками та пляшечками води, тобто готовим до розгону. Але знаєте, що ніякого розгону сьогодні не буде. Не буде не тому, що сьогодні людей буде більше, набагато більше. Не буде тому, що сьогодні вони вже не наважаться ні на які провокації", — пише Васадзе.

На відео видно, що після завершення гімну мітингувальники бурхливо аплодують на знак солідарності із підтримкою народу України.

"А на Руставелі звучить гімн України. Віримо у ЗСУ і слава Україні!", — підкреслив він.

[ + – ] Гімн України на мітингу

До збору біля будівлі парламенту в середу ввечері закликали лідери грузинської опозиції. Сюди збираються учасники маршу студентів із гаслом "Ні російському закону" та учасники Маршу за права жінок.

Учора, 7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", подібний до російського законодавства, спрямованого на обмеження західного впливу, що викликало протести та зіткнення під парламентом.

Нагадаємо, 8 березня в МЗС України заявили, що "уважно стежать" за масштабними протестами в Грузії та висловили свою солідарність із грузинським народом.

Також у Тбілісі 8 березня пройшов жіночий марш проти закону про іноземних агентів. Понад дві тисячі людей пройшли від площі Республіки до будівлі парламенту.