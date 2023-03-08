Підтримують грузинський народ: у МЗС України "уважно стежать" за протестами у Грузії

Українські дипломати наголосили, що Грузія має неухильно гарантувати громадянам право на мирний протест. Закон про "іноагентів", на думку відомства, суперечить європейським цінностям.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що "уважно стежать" за масштабними протестами в Грузії на тлі ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів". Українські дипломати висловили свою солідарність із грузинським народом. Про це йдеться у коментарі відомства, опублікованого на профільному сайті 8 березня.

У МЗС зазначили, що Грузія, як держава, яка прагне стати частиною ЄС, має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема, право на мирний протест.

"Висловлюємо солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розвиток європейського майбутнього Грузії", — сказано в повідомленні.

Крім того, у відомстві "взяли до уваги" намір президентки Грузії Саломе Зурабішвілі накласти вето на закон про "іноагентів". На думку дипломатів документ підриває діяльність громадянського суспільства.

"Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам", — додали в МЗС.

Протести у Грузії: що відбувається

7 березня грузинський парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про "іноагентів". Він практично повністю копіює російське законодавство, а також передбачає тюремні строки за його порушення. Так званими "агентами іноземного впливу" вважатимуться ті організації та ЗМІ, 20% доходу яких складає фінансування з інших країн.

Грузини не оцінили ініціативи правлячої партії та вийшли на мирний протест під будівлю парламенту з плакатами. Мітинг завершився сутичками з поліцією. Співробітники правоохоронних органів почали застосовувати проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ. За підсумками було затримано 66 мітингувальників.

8 березня у Тбілісі відбувся жіночий марш проти закону. Понад дві тисячі людей пройшли від площі Республіки до будівлі парламенту. У столиці Грузії також заплановано вечірній протест.