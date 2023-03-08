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Світ Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

"Жінки проти контролю": у Грузії 8 березня розпочалися марші проти закону про іноагентів (відео)

грузія, тбілісі, протести, жіночий марш
Фото: Скрін відео | Жіночий протест у Грузії

Понад дві тисячі людей пройшли від площі Республіки до будівлі парламенту. У Тбілісі також заплановано вечірній протест. Люди із прапорами ЄС і Грузії вже почали збиратися, проспект Руставелі закрили.

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У Тбілісі 8 березня відбувається жіночий марш проти закону про іноземних агентів. Про це пише місцевий Telegram-канал Tbilisi Life.

На площі Республіки спочатку зібралося майже тисяча осіб, пізніше їх кількість збільшилася до більш ніж двох тисяч.

Учасниці протесту попрямували з плакатами та транспарантами до будівлі парламенту. Жінки демонструють написи Stop Russia та роздають наклейки "Жінки проти тотального контролю".

грузія, плакат стоп росія, жіночий марш Fullscreen
Жінки принесли плакати Stop Russia

Серед протестувальників помічені лідерка партії Droa Елене Хоштарія, а також депутатка "Республіканської партії Грузії" Тамар Кордзая. На жіночий марш протесту вийшли чоловіки, уточнюють журналісти.

Як пише проросійське агентство "Sputnik Грузія", жіночі марші проти закону про іноагентів проходять у десяти містах країни. Зокрема, аналогічні марші організували в Кутаїсі та Батумі.

Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії Fullscreen
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії Fullscreen
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії Fullscreen
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії Fullscreen
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії Fullscreen
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії
Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії

Перед парламентом у Тбілісі також заплановано вечірній протест. Офіційно він розпочнеться о 19:00 за місцевим часом. Проте, як уточнює видання Mtavari, люди з прапорами Грузії та ЄС уже почали збиратися на площі перед парламентом.

Тут же збираються й політики. Зокрема свою акцію проводить найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух".

Журналісти повідомили, що проспект Руставелі перекрили.

Протести у Грузії: хронологія подій

26 лютого до парламенту Грузії внесли законопроєкт щодо агентів іноземного впливу. Авторами документа стали учасники руху "Сила народу" — парламентська більшість.

Згідно з документом, статус "іноагентів" пропонується надавати не лише ЗМІ та неурядовим організаціям, а й узагалі будь-яким фізичним і юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону, крім таких, що займаються благодійністю, релігійною, науковою чи художньою діяльністю. Закон майже повністю копіює російське законодавство, яке "бореться" з агентами іноземного впливу. За порушення закону пропонують запровадити штрафи та навіть тюремні терміни — до 5 років позбавлення волі.

Увечері 7 березня після ухвалення закону про іноагентів у першому читанні на проспекті Руставелі в Тбілісі спалахнули масові протести громадян.

протест, грузія, закон про іноагентів Fullscreen
Протести в Грузії через закон про іноагентів

Поліція перед парламентом застосовувала проти протестувальників сльозогінний газ і водомети, а депутати від опозиції намагалися прорватися до кабінету до спікера Шалви Папуашвілі.

Протести не згасали майже всю ніч із 7 на 8 березня.

Вранці 8 березня стало відомо про завершення протестів у Грузії. Поліція і спецназ залишили територію та відвезли водомети.