"Жінки проти контролю": у Грузії 8 березня розпочалися марші проти закону про іноагентів (відео)

Понад дві тисячі людей пройшли від площі Республіки до будівлі парламенту. У Тбілісі також заплановано вечірній протест. Люди із прапорами ЄС і Грузії вже почали збиратися, проспект Руставелі закрили.

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У Тбілісі 8 березня відбувається жіночий марш проти закону про іноземних агентів. Про це пише місцевий Telegram-канал Tbilisi Life.

На площі Республіки спочатку зібралося майже тисяча осіб, пізніше їх кількість збільшилася до більш ніж двох тисяч.

Учасниці протесту попрямували з плакатами та транспарантами до будівлі парламенту. Жінки демонструють написи Stop Russia та роздають наклейки "Жінки проти тотального контролю".

[ + – ] Жінки принесли плакати Stop Russia

Серед протестувальників помічені лідерка партії Droa Елене Хоштарія, а також депутатка "Республіканської партії Грузії" Тамар Кордзая. На жіночий марш протесту вийшли чоловіки, уточнюють журналісти.

Як пише проросійське агентство "Sputnik Грузія", жіночі марші проти закону про іноагентів проходять у десяти містах країни. Зокрема, аналогічні марші організували в Кутаїсі та Батумі.

[ + – ] Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії [ + – ] Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії [ + – ] Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії [ + – ] Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії [ + – ] Жіночий марш проти закону про іноагентів у Грузії

Перед парламентом у Тбілісі також заплановано вечірній протест. Офіційно він розпочнеться о 19:00 за місцевим часом. Проте, як уточнює видання Mtavari, люди з прапорами Грузії та ЄС уже почали збиратися на площі перед парламентом.

Тут же збираються й політики. Зокрема свою акцію проводить найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух".

Журналісти повідомили, що проспект Руставелі перекрили.

Протести у Грузії: хронологія подій

26 лютого до парламенту Грузії внесли законопроєкт щодо агентів іноземного впливу. Авторами документа стали учасники руху "Сила народу" — парламентська більшість.

Згідно з документом, статус "іноагентів" пропонується надавати не лише ЗМІ та неурядовим організаціям, а й узагалі будь-яким фізичним і юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону, крім таких, що займаються благодійністю, релігійною, науковою чи художньою діяльністю. Закон майже повністю копіює російське законодавство, яке "бореться" з агентами іноземного впливу. За порушення закону пропонують запровадити штрафи та навіть тюремні терміни — до 5 років позбавлення волі.

Увечері 7 березня після ухвалення закону про іноагентів у першому читанні на проспекті Руставелі в Тбілісі спалахнули масові протести громадян.

[ + – ] Протести в Грузії через закон про іноагентів

Поліція перед парламентом застосовувала проти протестувальників сльозогінний газ і водомети, а депутати від опозиції намагалися прорватися до кабінету до спікера Шалви Папуашвілі.

Протести не згасали майже всю ніч із 7 на 8 березня.

Вранці 8 березня стало відомо про завершення протестів у Грузії. Поліція і спецназ залишили територію та відвезли водомети.