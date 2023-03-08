"Женщины против контроля": в Грузии 8 марта начались марши против закона об иноагентах (видео)

Более двух тысяч человек прошли от площади Республики до здания парламента. В Тбилиси также запланирован вечерний протест. Люди с флагами ЕС и Грузии уже начали собираться, проспект Руставели закрыли.

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В Тбилиси 8 марта проходит женский марш против закона об иностранных агентах. Об этом пишет местный Telegram-канал Tbilisi Life.

На площади Республики изначально собралось около тысячи человек, позже их количество увеличилось до более чем двух тысяч.

Участницы протеста направились с плакатами и транспарантами к зданию парламента. Женщины демонстрируют надписи Stop Russia и раздают наклейки "Женщины против тотального контроля".

[ + – ] Женщины принесли плакаты Stop Russia

Среди протестующих замечена лидер партии Droa Элене Хоштария, а также депутат "Республиканской партии Грузии" Тамар Кордзая. На женский марш протеста вышли и мужчины, уточняют журналисты.

Как пишет пророссийское агентство "Sputnik Грузия", женские марши против закона об иноагентах проходят в десяти городах страны. В частности, аналогичные марши организовали в Кутаиси и Батуми.

[ + – ] Женский марш против закона об иноагентах в Грузии [ + – ] Женский марш против закона об иноагентах в Грузии [ + – ] Женский марш против закона об иноагентах в Грузии [ + – ] Женский марш против закона об иноагентах в Грузии [ + – ] Женский марш против закона об иноагентах в Грузии

Перед парламентом в Тбилиси также запланирован вечерний протест. Официально он начнется в 19:00 по местному времени. Однако, как уточняет издание Mtavari, люди c флагами Грузии и ЕС уже начали собираться на площади перед парламентом.

Здесь же собираются и политики. В частности, свою акцию проводит крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение".

Журналисты сообщили, что проспект Руставели перекрыли.

Протесты в Грузии: хронология событий

26 февраля в парламент Грузии внесли законопроект об агентах иностранного влияния. Авторами документа выступили участники движения "Сила народа" — парламентское большинство.

Согласно документу, статус "иноагентов" предлагается присваивать не только СМИ и неправительственным организациям, но и вообще любым физическим и юридическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа, кроме таких, которые занимаются благотворительность, религиозной, научной или художественной деятельностью. Закон почти полностью копирует российское законодательство, которое "борется" с агентами иностранного влияния. За нарушение закона предлагают ввести штрафы и даже тюремные сроки — до 5 лет лишения свободы.

Вечером 7 марта после принятия закона об иноагентах в первом чтении на проспекте Руставели в Тбилиси вспыхнули массовые протесты граждан.

[ + – ] Протесты в Грузии из-за закона об иноагентах

Полиция перед парламентом применяла против протестующих слезоточивый газ и водометы, а депутаты от оппозиции пытались прорваться в кабинет к спикеру Шалве Папуашвили.

Протесты не угасали почти всю ночь с 7 на 8 марта.

Утром 8 марта стало известно о завершении протестов в Грузии. Полиция и спецназ покинули территорию и увезли водометы.