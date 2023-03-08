Поддерживают грузинский народ: в МИД Украины "внимательно следят" за протестами в Грузии

Украинские дипломаты отметили, что Грузия должна неуклонно гарантировать гражданам право на мирный протест. Закон об "иноагентах", по мнению ведомства, противоречит европейским ценностям.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "внимательно следят" за масштабными протестами в Грузии на фоне принятия законопроекта об "иностранных агентах". Украинские дипломаты выразили свою солидарность с грузинским народом. Об этом сказано в комментарии ведомства, опубликованного на профильном сайте 8 марта.

В МИД отметили, что Грузия, как государство, которое стремится стать частью ЕС, должна неуклонно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности, право на мирный протест.

"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", — сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве "взяли во внимание" намерение президентки Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на закон об "иноагентах". По мнению дипломатов, документ подрывает деятельность гражданского общества.

"Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам", — добавили в МИД.

Протесты в Грузии: что происходит

7 марта грузинский парламент в первом чтении принял законопроект об "иноагентах". Он практически полностью копирует российское законодательство, а также предусматривает тюремные сроки за его нарушение. Так называемыми "агентами иностранного влияния" будут считаться те организации и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран.

Грузины не оценили инициативы правящей партии и вышли на мирный протест под здание парламента с плакатами. Митинг завершился стычками с полицией. Сотрудники правоохранительных органов начали применять против митингующих водометы и слезоточивый газ. По итогу были задержаны 66 митингующих.

8 марта в Тбилиси состоялся женский марш против закона. Более двух тысяч человек прошли от площади Республики до здания парламента. В столице Грузии также запланирован вечерний протест.