Протесты в Грузии: полиция задержала 66 человек, а оппозиция готовит новые акции (фото, видео)

Масштабные митинги привели к столкновениям с силовиками, которые в ответ на камни и коктейли Молотова были вынуждены применить спецсредства. США в ответ на разгон демонстрантов пригрозили властям санкциями. Фокус в одном материале собрал все, что известно о протестах в Грузии.

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После принятия в первом чтении законопроекта "об агентах иностранного влияния", в Тбилиси, столице Грузии, разгорелись массовые протесты. В ход пошли коктейли Молотова, полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом и резиновыми дубинками. Фокус в одном материале собрал все, что известно о протестах в Грузии.

Как в России — в Грузии приняли "закон об иноагентах" в первом чтении

Все началось 26 февраля, когда в парламент Грузии внесли законопроект "об агентах иностранного влияния". Авторами документа выступили участники движения "Сила народа" — парламентское большинство.

Согласно документу, статус "иноагентов" предлагается присваивать не только СМИ и неправительственным организациям, но и вообще любым физическим и юридическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа, кроме таких, которые занимаются благотворительность, религиозной, научной или художественной деятельностью. Закон почти полностью копирует российское законодательство, которое "борется" с агентами иностранного влияния. За нарушение закона предлагают ввести штрафы и даже тюремные сроки — до 5 лет лишения свободы.

На Западе раскритиковали закон. В частности европейские политики заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением условий, которые в Евросоюзе рекомендуют Тбилиси для получения статуса кандидата члена ЕС.

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал реакцию западных чиновников "пропагандистской волной", которая якобы ввела в заблуждение европейских лидеров.

Массовые протесты в Грузии из-за закона об иноагентах

Вечером 7 марта после принятия закона об "иноагентах" в первом чтении в Тбилиси на проспекте Руставели вспыхнули массовые протесты граждан. Полиция перед парламентом применяла против протестующих слезоточивый газ и водометы, а депутаты от оппозиции пытались прорваться в кабинет к спикеру Шалве Папуашвили.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об "иноагентах".

"Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на [проспекте] Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию", — цитируют президента журналисты.

Протесты не угасали почти всю ночь. В полицию летели коктейли Молотова. СМИ сообщали, что один из коктейлей Молотова якобы попал в здание парламента. В ответ силовики начали стрелять резиновыми пулями и применять слезоточивый газ и водометы.

Ближе к 2 часам ночи местные СМИ сообщали, что в Тбилиси полиция отогнала участников акции протеста от здания парламента. Спецназ полностью занял территорию, прилегающую к зданию. Многие из участников протеста отходили в переулки, некоторые решили спрятаться в православном храме Кашвети. Однако,силовики достали демонстрантов и там.

Также сообщалось, что силовики выхватывают протестующих из толпы и запихивают в машины.

В частности сообщалось, что лидера партии "Гирчи — больше свободы" и бывшего депутата парламента Грузии Зураба Джапаридзе силовики выхватили из толпы протестующих, ответили во двор парламента и избили.

В МВД Грузии сообщили о задержании в ходе протестов 66 человек.

"По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек по статьям 166 и 173 КоАП. Обстоятельства правонарушения, совершенного указанными лицами, должны быть представлены в суд в установленный законом срок", — говорится в сообщении.

Реакция Запада на протесты в Грузии

7 марта представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты могут наложить санкции на тех, кто ответственен за подавление протестов в Тбилиси.

"Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов", — сказал Прайс.

В Офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 7 марта заявили о несоответствии документа европейским ценностям.

"Закон в его нынешней форме рискует оказать охлаждающее воздействие на гражданское общество и медиа-организации, с негативными последствиями для многих грузин, пользующихся плодами их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он идет вразрез с заявленной Грузией целью вступления в Европейский Союз, которую поддерживает значительное большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", — говорится в сообщении.

Оппозиция готовит новые протесты в Грузии

8 марта сообщалось о завершении протестов в Грузии. Полиция и спецназ покинули территорию и увезли водометы.

8 марта грузинская оппозиция заявила о переходе к ежедневным протестным акциям до победного конца.

"Начиная с трех часов пополудни завтрашнего дня вся Грузия будет собираться на площади Руставели до тех пор, пока не добьется победы. Мы будем стоять столько дней, сколько понадобится. Никто не будет отсиживаться дома, я уверен. Теперь наш дом — Руставели", — заявил экс-лидер "Единого национального движения" Ника Мелиа.