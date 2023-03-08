"Привлечем к ответственности любого": в США и Европе отреагировали на протесты в Грузии

В США заявили, что могут привлечь к ответственности людей, которые подавляют протесты. В ЕС же раскритиковали "закон об иноагентах", принятый в грузинском парламенте.

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Соединенные Штаты могут наложить санкции на тех, кто ответственен за подавление протестов в Тбилиси. Об этом заявил представитель Госдепартамента Штатов Нед Прайс во время брифинга.

По его словам, Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в Грузии.

"Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов", — сказал Прайс.

Он также отмел, что у Штатов есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности "любого в любой стране" за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека.

Также последовала реакция из Европы. Так, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что принятие Грузией закона об "иноагентах" противоречит ценностям и стандартам Евросоюза.

По его мнению, принятие закона в первом чтении является очень плохим развитием событий для Грузии. Так, закон может негативно повлиять на гражданское общество и средства массовой информации.

"Это противоречит заявленным целям Грузии относительно вступления в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", — сказал Боррель.

Напомним, что во вторник, 7 марта, в парламенте Грузии в ускоренном режиме утвердил закон об "иноагентах", обязывающий организации и СМИ, получающие более 20% прибыли из-за рубежа, регистрироваться в реестре "агентов иностранного влияния". Именно из-за этого закона начался протест.

Затем стало известно, что протестующие начали бросать в спецназовцев коктейли Молотова. Из-за брошенных зажигательных средств загорелось несколько щитов сотрудников правоохранительных органов. Протестующие смогли пробиться к зданию парламента, но затем их оттеснили.

Также в сети начали появляться сообщения о жестоких задержаниях. Некоторые протестующие даже пытались спастись в православном храме Кашвети, однако силовики проводили аресты даже там.