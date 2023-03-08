"Притягнемо до відповідальності будь-кого": у США та Європі відреагували на протести в Грузії

У США заявили, що можуть притягнути до відповідальності людей, які жорстоко пригнічують протести. У ЄС розкритикували "закон про іноагентів", прийнятий у грузинському парламенті.

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Сполучені Штати можуть накласти санкції на тих, хто є відповідальним за придушення протестів у Тбілісі. Про це заявив представник Держдепартаменту Штатів Нед Прайс під час брифінгу.

За його словами, Вашингтон уважно стежить за тим, що відбувається у Грузії.

"Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів", — сказав Прайс.

Він також відмітив, що Штати мають низку інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності "будь-якого в будь-якій країні" за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини.

Також була реакція з Європи. Так, Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ухвалення Грузією закону про "іноагенти" суперечить цінностям і стандартам Євросоюзу.

На його думку, ухвалення закону в першому читанні є дуже поганим розвитком подій для Грузії. Так, закон може негативно вплинути на громадянське суспільство та засоби масової інформації.

"Це суперечить заявленим цілям Грузії щодо вступу до Європейського союзу, яку підтримує переважна більшість громадян Грузії. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин", — сказав Боррель.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, у парламенті Грузії в прискореному режимі затвердив закон про "іноагенти", який зобов'язує організації та ЗМІ, які отримують понад 20% прибутку з-за кордону, реєструватися в реєстрі "агентів іноземного впливу". Саме через цей закон розпочався протест.

Потім стало відомо, що протестувальники почали кидати у спецназівців коктейлі Молотова. Через покинуті запальні засоби спалахнуло кілька щитів співробітників правоохоронних органів. Протестувальники змогли пробитися до будівлі парламенту, але потім їх відтіснили.

Також у мережі почали з'являтися повідомлення про жорстокі затримання. Деякі протестувальники навіть намагалися врятуватись у православному храмі Кашветі, проте силовики проводили арешти навіть там.