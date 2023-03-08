Протести у Грузії: поліція затримала 66 людей, а опозиція готує нові акції (фото, відео)

Масштабні мітинги призвели до зіткнень із силовиками, які у відповідь на каміння та коктейлі Молотова були змушені застосувати спецзасоби. США у відповідь на розгін демонстрантів погрожували владі санкціями. Фокус у одному матеріалі зібрав усе, що відомо про протести у Грузії.

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Після ухвалення у першому читанні законопроєкту "про агентів іноземного впливу", у Тбілісі, столиці Грузії, розгорілися масові протести. У рух пішли коктейлі Молотова, поліція розганяла мітингувальників сльозогінним газом та гумовими палицями. Фокус у одному матеріалі зібрав усе, що відомо про протести у Грузії.

Як у Росії — у Грузії ухвалили "закон про іноагентів" на першому читанні

Все почалося 26 лютого, коли до парламенту Грузії внесли законопроєкт "про агентів іноземного впливу". Авторами документа виступили учасники руху "Сила народу" — парламентська більшість.

Згідно з документом, статус "іноагентів" пропонується надавати не лише ЗМІ та неурядовим організаціям, а й взагалі будь-яким фізичним та юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону, крім таких, що займаються благодійністю, релігійною, науковою чи художньою діяльністю. Закон майже повністю копіює російське законодавство, яке "бореться" із агентами іноземного впливу. За порушення закону пропонують запровадити штрафи та навіть тюремні терміни — до 5 років позбавлення волі.

На Заході розкритикували закон. Зокрема, європейські політики заявили, що ухвалення подібних законів несумісне з виконанням умов, які в Євросоюзі рекомендують Тбілісі для набуття статусу кандидата члена ЄС.

Зі свого боку речник парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав реакцію західних чиновників "пропагандистською хвилею", яка нібито ввела в оману європейських лідерів.

Масові протести в Грузії через закон про іноагентів

Увечері 7 березня після ухвалення закону про "іноагентів" на першому читанні у Тбілісі на проспекті Руставелі спалахнули масові протести громадян. Поліція перед парламентом застосовувала проти протестувальників сльозогінний газ та водомети, а депутати від опозиції намагалися прорватися до кабінету до спікера Шалви Папуашвілі.

У той же день президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти законопроєкту про "іноагентів".

"Я звертаюся до вас, що стоять цього вечора на проспекті Руставелі, де і я не раз стояла. Сьогодні я стою в Нью-Йорку, і за мною статуя Свободи. Вона є символом, заради чого Грузія боролася завжди, задля чого ми дійшли до сьогодні. Я поряд з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію", — цитують президентку журналісти.

Протести не згасали майже всю ніч. У поліцію летіли коктейлі Молотова. ЗМІ повідомляли, що один із коктейлів Молотова нібито потрапив до будівлі парламенту. У відповідь силовики почали стріляти гумовими кулями та застосовувати сльозогінний газ та водомети.

Близько о 2-й годині ночі місцеві ЗМІ повідомляли, що в Тбілісі поліція відігнала учасників акції протесту від будівлі парламенту. Спецназ повністю зайняв територію, що прилягає до будівлі. Багато хто з учасників протесту відходив у провулки, дехто вирішив сховатися у православному храмі Кашветі. Проте, силовики дістали демонстрантів і там.

Також повідомлялося, що силовики вихоплюють протестувальників із натовпу та запихають у машини.

Зокрема, повідомлялося, що лідера партії "Гірчі — більше свободи" і колишнього депутата парламенту Грузії Зураба Джапарідзе силовики вихопили з натовпу протестувальників, відвели у двір парламенту та побили.

У МВС Грузії повідомили про затримання під час протестів 66 людей.

"За фактами дрібного хуліганства та непокори законним вимогам поліції правоохоронці затримали 66 осіб за статтями 166 та 173 КпАП. Обставини правопорушення, вчиненого зазначеними особами, мають бути подані до суду у встановлений законом строк", — йдеться у повідомленні.

Реакція Заходу на протести у Грузії

7 березня представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати можуть накласти санкції на тих, хто відповідальний за придушення протестів у Тбілісі.

"Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів", — сказав Прайс.

В Офісі верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля 7 березня заявили про невідповідність документа європейським цінностям.

"Закон у його нинішній формі ризикує вплинути на громадянське суспільство та медіаорганізації, з негативними наслідками для багатьох грузинів, які користуються плодами їх роботи. Цей закон несумісний з цінностями та стандартами ЄС. Він йде врозріз із заявленою Грузією метою вступу до Європейського Союзу, яку підтримує значна більшість грузинських громадян. Його остаточне ухвалення може мати серйозні наслідки для наших відносин", — йдеться у повідомленні.

Опозиція готує нові протести у Грузії

8 березня повідомлялося про завершення протестів у Грузії. Поліція та спецназ залишили територію та відвезли водомети.

8 березня грузинська опозиція заявила про перехід до щоденних акцій протесту до переможного кінця.

"Починаючи з третьої години пополудні завтрашнього дня вся Грузія збиратиметься на площі Руставелі доти, доки не доб'ється перемоги. Ми стоятимемо стільки днів, скільки знадобиться. Ніхто не відсиджуватиметься вдома, я впевнений. Тепер наш дім — Руставелі", — заявив екслідер "Єдиного національного руху" Нік Меліа.