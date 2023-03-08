"Верим в ВСУ": протестующие в Грузии включили под парламентом гимн Украины (видео)

По словам грузинского политолога Гелы Васадзе, на сегодняшний митинг люди пришли готовыми к разгону. Поэтому власти не решатся на силовую зачистку протеста.

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Сегодня в Тбилиси возле парламента Грузии, где собираются участники акций протеста против законов об "иностранных агентах", прозвучал гимн Украины. Видео с записью гимна опубликовал грузинский политолог Гела Васадзе на своей странице в Facebook.

"Народ пришел на Руставели с масками и бутылочками воды, то есть готовым к разгону. Но знаете, что никакого разгона сегодня не будет. Не будет не потому, что сегодня людей будет больше, намного больше. Не будет потому что сегодня они уже не решатся ни на какие провокации", — пишет Васадзе.

На видео видно, что после завершения гимна митингующие бурно аплодируют в знак солидарности с поддержкой народа Украины.

"А на Руставели звучит гимн Украины. Верим в ВСУ и слава Украине!", — подчеркнул он.

[ + – ] Гимн Украины на митинге

К сбору возле здания парламента в среду вечером призвали лидеры грузинской оппозиции. Сюда собираются участники марша студентов с лозунгом "Нет российскому закону" и участники Марша за права женщин.

Вчера, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния, что вызвало протесты и столкновения под парламентом.

Напомним, 8 марта в МИД Украины заявили, что "внимательно следят" за масштабными протестами в Грузии и выразили свою солидарность с грузинским народом.

Также в Тбилиси 8 марта прошел женский марш против закона об иностранных агентах. Более двух тысяч человек прошли от площади Республики до здания парламента.