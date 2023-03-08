Протесты в Тбилиси: силовики взяли протестующих в "кольцо" (видео)

Полицейские полностью окружили площадь возле парламента, но митингующие рассредоточились по близлежащим улицам.

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В среду, 8 марта, около 22:00 по киевскому времени в Тбилиси силовики окружили кольцом протестующих на митинге. Об этом сообщает корреспондент Фокуса с места событий.

На видео, которое имеется в распоряжении редакции, видно, видно толпу молодых людей. На некоторых из них — респираторы.

За спинами митингующих виден свет от проблесковых маячков служебных автомобилей и слышны звуки сирен.

Также на кадрах можно заметить, что вверх поднимается светло-серый туман, похожий одновременно и на дым фаера, и на облако после применения слезоточивого газа.

По информации нашего корреспондента, к митингующим уже применили водометы. Двое участников акции протеста получили травмы.

При этом представители оппозиции еще днем подчеркивали тот факт, что акции протеста, охватившие Тбилиси — мирные. Хотя сами грузины выражали готовность протестовать на улицах Тбилиси даже тогда, когда полиции применит к ним силу или спецсредства.

Протесты в Грузии: что происходит в Тбилиси сейчас

По информации корреспондента Фокуса, который сейчас находится на месте событий, силовики полностью окружили площадь возле парламента. Однако некоторые протестующие успели разойтись по близлежащим улочкам и сейчас пробуют оттеснить полицейских.

Также митингующие говорят между собой о том, что сожгли и перевернули полицейскую машину.

[ + – ] Видео корреспондента Фокуса с места событий

Митинг в Тбилиси: позиция полиции

В Министерстве внутренних дел Грузии официально заявили, что силовики у здания парламента обеспечивают общественный порядок и проведения митинга в мирной обстановке.

Митингующих они предупредили, что во время манифестации любое нарушение будет немедленно пресекаться полицией в соответствии с законом.

Также в МВД страны сообщили о том, что уже задержали 76 митингующих. Эти люди в своем большинстве отказывались подчиняться требованиям силовиков.

Напомним, в среду, 8 марта, в Тбилиси на улицы вышли 15 тысяч людей. Митингующие заявили о своей готовности не расходится по домам даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства. На акции собрались студенты, спортсмены, гиды и другие жители грузинской столицы.

Фокус также писал о том, что протестующие в Грузии включили под парламентом гимн Украины. По словам грузинского политолога Гелы Васадзе, на сегодняшний митинг люди пришли готовыми к разгону.