Барикади, перевернуті машини, газ: силовики жорстоко розганяють протести у Грузії (відео)

Грузинські ЗМІ пишуть, що поліція для розгону протестів використовує сльозогінний газ та водомети, проте протестувальники не збираються здаватися.

Related video

У центрі Тбілісі протягом ночі з 8 на 9 березня тривають протести. Спецназ із застосуванням водометів та перцевого газу кілька разів витісняв протестувальників із проспекту Руставелі, але ті через якийсь час знову поверталися. Про це пише видання Грузія Online.

За словами журналістів, учасники акції протесту — переважно молоді люди. Вони збираються у центральних районах грузинської столиці. У деяких місцях демонстранти збудували барикади з лавок та сміттєвих баків.

[ + – ] Протести у Грузії

[ + – ] Протести у Грузії

Повідомляється, що поліція для розгону протестів використовує сльозогінний газ та водомети, проте протестувальники не збираються здаватися. Напруженою ситуація залишається на проспекті Руставеллі, звідки силовики відганяли протестувальників, але ті постійно повертаються.

У мережі розповсюджуються відео з місця подій.

[ + – ] Протести у Грузії

Також кореспондент Фокуса повідомляє, що протестувальники перевернули дві машини поліції. Демонстранти зібралися у 5 локаціях у центрі Тбілісі.

[ + – ] Проекти в Грузії

[ + – ] Проекти в Грузії

Також Грузія Online повідомила, що у Грузинській православній церкві виступили з першою з початку протестів заявою. Так, у патріархії ДПЦ заявили, що моляться за мир та одностайність. При цьому, як пише видання, деяких затриманих ще 7 березня поліція вирішила перевести із Тбілісі до інших міст.

Голова "Асоціації молодих юристів Грузії" (GYLA) Нона Курдованідзе сказала журналістам, що це обмежує захист їхніх прав, оскільки адвокатам важче зв'язатися з ними, а родичі не можуть встановити місцеперебування.

Раніше повідомлялося, що у Тбілісі силовики оточили кільцем протестувальників на мітингу. На відео, яке є у розпорядженні редакції, видно, видно натовп молодих людей. На деяких із них – респіратори.

Ще нагадаємо, що у грузинській столиці на вулиці вийшли 15 тисяч людей. Мітингувальники заявили про свою готовність не розходиться додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби.