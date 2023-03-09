Баррикады, перевернутые машины, газ: силовики жестоко разгоняют протесты в Грузии (видео)

Грузинские СМИ пишут, что полиция для разгона протестов использует слезоточивый газ и водометы, однако протестующие не собираются сдаваться.

Related video

В центре Тбилиси на протяжении в ночь с 8 на 9 марта продолжаются протесты. Спецназ с применением водометов и перцового газа несколько раз вытеснял протестующих с проспекта Руставели, но те через какое-то время вновь возвращались. Об этом пишет издание Грузия Online.

По словам журналистов, участники акции протеста — в основном молодые люди. Они собираются в центральных районах грузинской столицы. В некоторых местах демонстранты построили баррикады из лавочек и мусорных баков.

[ + – ] Протесты в Грузии

[ + – ] Протесты в Грузии

Сообщается, что полиция для разгона протестов использует слезоточивый газ и водометы, однако протестующие не собираются сдаваться. Напряженной ситуация остается на проспекте Руставелли, откуда силовики отгоняли протестующих, но те все время возвращаются.

В сети распространяются видео с места событий.

[ + – ] Протесты в Грузии

Также корреспондент Фокуса сообщает, что протестующие перевернули две машины полиции. Демонстранты скопились в 5 локациях в центре Тбилиси.

[ + – ] Проетсты в Грузии

[ + – ] Проетсты в Грузии

Также Грузия Online сообщила, что в Грузинской православной церкви выступили с первым с начала протестов заявлением. Так, в патриархии ГПЦ заявили, что молятся за мир и единодушие. При этом, как пишет издание, некоторых задержанных еще 7 марта полиция решила перевести из Тбилиси в другие города.

Председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" (GYLA) Нона Курдованидзе сказала журналистам, что это ограничивает защиту их прав, так как адвокатам сложнее с ними связаться, а родственники не могут установить местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси силовики окружили кольцом протестующих на митинге. На видео, которое имеется в распоряжении редакции, видно, видно толпу молодых людей. На некоторых из них — респираторы.

Еще напомним, что в грузинской столице на улицы вышли 15 тысяч людей. Митингующие заявили о своей готовности не расходится по домам даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства.