Правящая партия Грузии после протестов отозвала скандальный законопроект об "иноагентах"

Парламентское большинство надеется снова вернуться к своей законодательной инициативе после того, как "эмоциональный фон" в стране спадет. Депутаты уверены, что смогут "разъяснить" населению, зачем в Грузии нужен такой закон.

Related video

Правящая партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" решили отозвать из парламента Грузии законопроект об "иностранных агентах", принятый в первом чтении, после массовых протестов в стране. В четверг, 9 марта, они опубликовали соответствующее совместное заявление.

"Сообщаем, что состоялись консультации между политсоветом "Грузинской мечты", "Силы народа" и депутатами парламентского большинства по политическим процессам, продолжающимся вокруг закона "О прозрачности внешнего влияния", — говорится в заявлении.

В тексте указано, что инициаторы решили отозвать свою законодательную инициативу "без каких-либо условий" так как являются "ответственной правящей силой".

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения", — высказались в парламентском большинстве.

Как считают в правящих партиях, ярлык "российского закона" на законопроект навесили якобы специально, хоть он таким, по словам инициаторов, не является.

"Его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общества как отход от европейского курса", — также говорится в заявлении.

В документе отмечается, что после того, как "эмоциональный фон спадет", правящая политсила намерена разъяснить населению, зачем нужен закон об "иностранных агентах" в стране. Для этого планируют проводить специальные встречи с людьми.

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об "иностранных агентах". В Тбилиси люди вышли на массовый протест.

В ночь с 8 на 9 марта протесты в Тбилиси продолжились. На улицы столицы Грузии вышли более 15 тысяч человек. К митингующим снова применили водометы. Около 22:00 по киевскому времени силовики смогли взять в кольцо активистов на митинге. В некоторых местах демонстранты построили баррикады из лавочек и мусорных баков.