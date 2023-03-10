Грузины победили: парламент официально "провалил" принятие закона "об иноагентах"

Правящая партия "Грузинская мечта" выполнила обещание, данное протестовавшими у здания парламента, скандальный аналог российского закона "об иноагентах" принят не будет.

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Фракция правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" сегодня,10 марта, на пленарном заседании парламента проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах "Об прозрачности иностранного влияния", сообщает Фокус.

Заседание бюро Парламента Грузии, на котором поднимался вопрос о законопроекте "об иноагентах", длилось 40 секунд. За его принятие выступил 1 депутат, 35 — против (в парламенте Грузии 150 депутатов, на сессии всего присуствовали 112 депутатов). Журналисты тут же выяснили, кто этот единственный депутат, который поддержал закон и в первом, и во втором чтении. Это Давид Самхарадзе, один из лидеров "Грузинской мечты".

Парламент Грузии проголосовалпротив законопроекта об иноагентах.

Также выяснилось после изучения списков, что законопроект был провален голосами оппозиции. Основная часть депутатов "Мечты" в голосовании не участвовала.

Под парламентом Грузии с самого утра опять собрались люди, чтобы убедиться в том, что власть выполнит данное накануне обещание, и закон будет отозван по оговоренной процедуре.

Люди пришли прод грузинский парламент с плакатами "We are Europe"

7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он фактически копирует российский закон. Документ предполагал, что организации и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран, будут считаться "иноагентами", для этого создали бы специальный реестр. Кроме того, законопроект предусматривал тюремные сроки за его нарушение.

После скандального голосования 7 и 8 марта на мирные протесты в Тбилиси вышли тысячи людей. Однако они заканчивались стычками с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ и водометы.

8 марта участники митинга пытались окружить здание парламента. Однако спецназ с применением водометов и слезоточивого газа несколько раз вытеснял протестующих с проспекта Руставели. Люди построили баррикады из лавочек и мусорных баков, а во время стычек с правоохранителями перевернули полицейскую машину.

9 марта Правящая партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" решили отозвать из парламента законопроект.

В МВД Грузии заявили, что освободили всех протестующих, задержанных 7 и 8 марта за административные нарушения, однако часть арестованных вынуждены предстать перед судом.