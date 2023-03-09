Массовые протесты в Грузии: задержанных освободили, – МВД

В ведомстве заявили, что часть арестованных предстала перед судом, а остальные вышли на свободу в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе.

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Протестующие, задержанные в Тбилиси 7 и 8 марта на митинге против закона об "иноагентах" за административные правонарушения вышли на свободу. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Грузии.

"Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, были освобождены", — говориться в заявлении ведомства.

Также уточняется, что часть арестованных протестующих престала перед судом. В МВД Грузии заявили, что расследуют "насильственные события", произошедшие 7-8 марта.

"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, выявления и задержания лиц, причастных к нападению на полицейских и другим насильственным действиям во время продолжающейся акции протеста в районе здания парламента", — заключили в министерстве.

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который фактически копирует закон РФ. Закон предполагает, внесение в специальный реестр организаций и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран.

С 7 марта под зданием грузинского парламента продолжаются протесты против закона об "иноагентах". Протестующие требуют у грузинского парламента отменить закон об "иноагентах", а также освободить 66 граждан, задержанных на митинге днем ранее.

В результате правящая партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" заявили, что отозвали скандальный законопроект.

При этом депутат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе отметила, что данное заявление не соответствует действительности, так как подобная процедура противоречит правилам парламента.