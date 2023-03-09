Масові протести у Грузії: затриманих звільнили, – МВС

У відомстві заявили, що частина заарештованих постала перед судом, а решта вийшли на волю у зв'язку із закінченням терміну перебування у слідчому ізоляторі.

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Протестувальники, затримані у Тбілісі 7 та 8 березня на мітингу проти закону про "іноагентів" за адміністративні правопорушення вийшли на волю. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ Грузії.

"Усі особи, затримані відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, були звільнені", — йдеться у заяві відомства.

Також уточнюється, що частина заарештованих протестувальників постала перед судом. В МВС Грузії заявили, що розслідують "насильницькі події", що відбулися 7-8 березня.

"Ведуться оперативно-розшукові заходи з метою виявлення та затримання осіб, причетних до нападу на поліцейських та інших насильницьких дій під час акції протесту, що триває в районі будівлі парламенту", — підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який фактично копіює закон РФ. Закон передбачає, внесення до спеціального реєстру організацій і ЗМІ, 20% доходу яких складає фінансування з інших країн.

Із 7 березня під будівлею грузинського парламенту продовжуються протести проти закону про "іноагентів". Протестувальники вимагають у грузинського парламенту скасувати закон про "іноагентів", а також звільнити 66 громадян, затриманих на мітингу днем раніше.

Зрештою керівна партія "Грузинська мрія" та громадський рух "Сила народу" заявили, що відкликали скандальний законопроєкт.

При цьому депутатка опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ані Цитлідзе зазначила, що ця заява не відповідає дійсності, оскільки така процедура суперечить правилам парламенту.