"Акція перестане бути мирною": протестувальники в Грузії починають оточувати парламент (відео)

Учасники мітингу в Тбілісі висунули низку вимог до парламенту, проте ніхто з представників влади не вийшов до протестувальників.

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Представник опозиційної партії Грузії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе озвучив умови для парламенту від імені протестувальників проти закону про "іноагентів", ухваленого 7 березня. На виконання вимог активіст дав парламентаріям одну годину, проте після зазначеного часу ніхто з представників влади не вийшов до мітингувальників і люди почали оточувати парламент, передає кореспондент Фокусу.

Відповідну команду протестувальникам дав Георгій Вашадзе.

[ + – ] Протестувальники у Тбілісі починають оточувати парламент

Зазначимо, що згідно з раніше озвученими вимогами, грузинський парламент мав протягом години скасувати закон про "іноагентів", а також звільнити 66 громадян, затриманих на мітингу днем раніше.

"Якщо влада не піде на діалог — акція перестане бути мирною", — передає кореспондент Фокусу з місця подій у Тбілісі.

[ + – ] Протестувальники в Грузії озвучили свої вимоги

Кореспондент Фокусу також повідомив, що деякі учасники акції спробували вибити ворота до парламенту, проте їх зупинили члени опозиції, наголосивши, що це мирний протест. Наразі грузини продовжують оточувати будівлю.

[ + – ] Грузини спробували вибити ворота до парламенту

Що відомо про протести у Грузії

У вівторок, 7 березня, грузинський парламент ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", який успадковує законодавство РФ.

Законопроєкт зобов'язує організації та засоби масової інформації, які одержують понад 20% доходів з-за кордону, вносити свої дані до реєстру "агентів іноземного впливу". За порушення нового закону передбачено позбавлення волі.

На знак протесту проти "російського закону" 7 березня громадяни Грузії вийшли на масовий протест. Місцеві силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. У відповідь у бік правоохоронців полетіли "Коктейлі Молотова".

Наступного дня під будівлею парламенту розпочався жіночий марш проти закону про "іноземних агентів". На акції можна було побачити плакати із написом Stop Russia.

Кореспондент Фокусу повідомив, що 8 березня на вулиці Тбілісі вийшли понад 15 тисяч людей. Грузини беруть із собою одяг, маски та краплі для очей.