"Акция перестанет быть мирной": протестующие в Грузии начинают окружать парламент (видео)

Участники митинга в Тбилиси выдвинули ряд требований к парламенту, однако никто из представителей власти не вышел к протестующим.

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Представитель оппозиционной партии Грузии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе озвучил условия для парламента от имени протестующих против закона об "иноагентах", принятого 7 марта. На выполнение требований активист дал парламентариям один час, однако по истечению указанного времени никто из представителей власти не вышел к митингующим и люди начали окружать парламент, передает корреспондент Фокуса.

Соответствующую команду протестующим дал Георгий Вашадзе.

[ + – ] Протестующие в Тбилиси начинают окружать парламент

Отметим, что согласно ранее озвученным требованиям, грузинский парламент должен был в течение часа отменить закон об "иноагентах", а также освободить 66 граждан, задержанных на митинге днем ранее.

"Если власть не пойдет на диалог — акция перестанет быть мирной", — передает корреспондент Фокуса с места событий в Тбилиси.

[ + – ] Протестующие в Грузии озвучили свои требования

Корреспондент Фокуса также сообщил, что некоторые участники акции попытались выбить ворота к парламенту, однако их остановили члены оппозиции, отметив, что это мирный протест. Сейчас грузины продолжают окружать здание.

[ + – ] Грузины попытались выбить ворота к парламенту

Что известно о протестах в Грузии

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент принял в первом чтении закон об "иноагентах", который наследует законодательство РФ.

Законопроект обязывает организации и средства массовой информации, получающие более 20% доходов из-за рубежа, вносить свои данные в реестр "агентов иностранного влияния". За нарушения нового закона предусмотрено лишение свободы.

В знак протеста против "российского закона" 7 марта граждане Грузии вышли на массовый протест. Местные силовики применили против митингующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В ответ в сторону правоохранителей полетели "Коктейли Молотова".

На следующий день под зданием парламента начался женский марш в против закона об "иностранных агентах". На акции можно было увидеть плакаты с надписью Stop Russia.

Корреспондент Фокуса сообщил, что 8 марта на улицы Тбилиси вышли более 15 тысяч человек. Грузины берут с собой одежду, маски и капли для глаз.