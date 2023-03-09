"Відступили лише на словах": керівна партія Грузії не може відкликати закон про "іноагентів"

За словами опозиційної депутатки Ані Цітлідзе, така процедура суперечить правилам парламенту. Проте представник "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе запевнив, що законопроєкт спеціально буде провалено під час голосування в другому читанні.

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Заява керівної коаліції парламенту Грузії про те, що законопроєкт про "іноземних агентів" було відкликано на тлі масштабних протестів проти документа, не відповідає дійсності, тому що така процедура суперечить правилам парламенту. Про це заявила депутатка опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ані Цітлідзе, передає телеканал mtavari.

За її словами, можна відкликати лише так звану "американську" версію закону, за яку депутати ще не голосували. Той документ, який ухвалили в першому читанні, може бути розглянутий протягом місяця навіть після відхилення комітетів.

Неурядовий експерт Сержі Капанадзе розповів, що процедури відкликання законопроєктів, що пройшли перше читання, немає, а грузинська влада відступила "лише на словах".

"Вони відступили лише на словах. Неможливо відкликати проєкт, ухвалений у першому читанні", — сказав він.

Водночас голова керівної фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе запевнив, що обидва законопроєкти про "іноагентів" будуть скасовані "за всіма правилами".

За його словами, ухвалений у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" буде провалений на голосуванні в другому читанні. Після цього документ буде заблоковано.

Другий "американський" варіант "Про реєстрацію іноземних агентів" був відкликаний рухом "Сила народу". Політик зазначив, що спікер парламенту Шалва Папуашвілі вже відкликав обидва документи з Венеціанської комісії.

Законопроєкт про "іноагентів": що відомо?

7 березня грузинські депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Він фактично копіює російський закон. Документ припускав, що організації та ЗМІ, 20% доходу яких складає фінансування з інших країн, вважатимуться "іноагентами", для цього створили б спеціальний реєстр.

Крім того, законопроєкт передбачав ув'язнення за його порушення.

Водночас "Сила народу" внесла законопроєкт "Про реєстрацію іноагентів". Його називали в ЗМІ "американським", тому що він близький за змістом до Закону про реєстрацію іноземних агентів, ухваленого в США в 1938 році. Він передбачає, що статус "іноагента" можуть отримати не лише ЗМІ та неурядові організації, а й інші юридичні та фізичні особи.

Мітинги в Грузії

Після скандального голосування 7 та 8 березня на мирні протести в Тбілісі вийшли тисячі людей. Однак вони закінчувалися сутичками з поліцейськими, які застосовували сльозогінний газ і водомети.

8 березня учасники мітингу намагалися оточити будівлю парламенту. Проте спецназ із застосуванням водометів і сльозогінного газу кілька разів витісняв протестувальників із проспекту Руставелі. Люди побудували барикади з лавок і сміттєвих баків, а під час сутичок із правоохоронцями перевернули поліцейську машину.

9 березня керівна партія "Грузинська мрія" та громадський рух "Сила народу" вирішили відкликати з парламенту законопроєкт. Проте політики уточнили, що знову повернуться до своєї законодавчої ініціативи після того, як "емоційне тло" в країні спаде.