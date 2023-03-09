"Отступили только на словах": правящая партия Грузии не может отозвать закон об "иноагентах"

По словам оппозиционной депутатки Ани Цитлидзе, такая процедура противоречит правилам парламента. Однако представитель "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заверил, что законопроект специально будет провален во время голосования во втором чтении.

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Заявление правящей коалиции парламента Грузии о том, что законопроект об "иностранных агентах" был отозван на фоне масштабных протестов против документа, не соответствует действительности, потому что такая процедура противоречит правилам парламента. Об этом заявила депутатка оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе, передает телеканал mtavari.

По ее словам, отозвать можно лишь так называемую "американскую" версию закона, за которую депутаты еще не голосовали. Тот документ, который приняли в первом чтении, может быть рассмотрен в течение месяца даже после отклонения комитетов.

Неправительственный эксперт Серги Капанадзе рассказал, что процедуры отзыва законопроектов, прошедших первое чтение, нет, а грузинские власти отступили "лишь на словах".

"Они отступили только на словах. Невозможно отозвать проект, принятый в первом чтении", — сказал он.

В то же время председатель правящей фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заверил, что оба законопроекта об "иноагентах" будут отменены "по всем правилам".

По его словам, принятый в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" будет провален на голосовании во втором чтении. После чего документ будет заблокирован.

Второй "американский" вариант "О регистрации иностранных агентов" был отозван движением "Сила народа". Политик отметил, что спикер парламента Шалва Папуашвили уже отозвал оба документа из Венецианской комиссии.

Законопроект об "иноагентах": что известно?

7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он фактически копирует российский закон. Документ предполагал, что организации и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран, будут считаться "иноагентами", для этого создали бы специальный реестр.

Кроме того, законопроект предусматривал тюремные сроки за его нарушение.

Вместе с этим "Сила народа" внесла законопроект "О регистрации иноагентов". Его называли в СМИ "американским", потому что он близок по смыслу к Закону о регистрации иностранных агентов, принятом в США в 1938 году. Он предусматривает, что статус "иноагента" могут получать не только СМИ и неправительственные организации, но другие юридические и физические лица.

Митинги в Грузии

После скандального голосования 7 и 8 марта на мирные протесты в Тбилиси вышли тысячи людей. Однако они заканчивались стычками с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ и водометы.

8 марта участники митинга пытались окружить здание парламента. Однако спецназ с применением водометов и слезоточивого газа несколько раз вытеснял протестующих с проспекта Руставели. Люди построили баррикады из лавочек и мусорных баков, а во время стычек с правоохранителями перевернули полицейскую машину.

9 марта Правящая партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" решили отозвать из парламента законопроект. Однако политики уточнили, что снова вернутся к своей законодательной инициативе после того, как "эмоциональный фон" в стране спадет.