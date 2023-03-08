"Це повага до України": Зеленський подякував за українські стяги на протестах в Грузії (відео)

Президент України висловив повагу до Грузії та побажав їй увійти до складу ЄС. За словами Володимира Зеленського, кожен українець бажає країні демократичного успіху.

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Володимир Зеленський висловив подяку за українські прапори та гімн на протестах у Грузії. Український лідер впевнений, що країна буде членом Євросоюзу. Про це президент заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", — сказав Зеленський.

[ + – ] Відеозвернення Зеленського (про Грузію з 2:51)

За його словами, кожен українець бажає Грузії демократичного та європейського успіху. Президент впевнений, що дружня країна заслуговує увійти до складу ЄС та зробить це.

"Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи", — заявив український лідер.

Нагадаємо, 8 березня протестувальники у Грузії увімкнули український гімн під парламентом, де зібрались на акцію проти законів про "іноземних агентів". Грузинський політолог Гела Васадзе опублікував запис з місця подій, на якому після завершення гімну мітингувальники аплодують на знак підтримки України. "Віримо у ЗСУ і слава Україні", — написав Васадзе.

Також 8 березня стало відомо, що з інтерв’ю з експрезидентом США вирізали його заяву про передачу українських територій Росії. Колишній лідер США вважає, що варто було домовлятися з Кремлем та віддати "російськомовні райони" України РФ. Політику Джо Байдена, що нині є американським президентом, Трамп не підтримує.