"Это уважение к Украине": Зеленский поблагодарил за украинские флаги на протестах в Грузии (видео)

Президент Украины выразил уважение Грузии и пожелал ей войти в состав ЕС. По словам Владимира Зеленского, каждый украинец желает стране демократического успеха.

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Владимир Зеленский высказал свою благодарность за украинские флаги и гимн на протестах в Грузии. Украинский лидер уверен, что страна станет членом Евросоюза. Об этом президент заявил в своем вечернем обращении.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии", — сказал Зеленский.

[ + – ] Видеообращение Зеленского (о Грузии с 2:51)

По его словам, каждый украинец желает Грузии демократического и европейского успеха. Президент уверен, что дружественная страна заслуживает войти в состав ЕС и сделает это.

"Мы хотим быть в Евросоюзе – и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы", — заявил украинский лидер.

Напомним, 8 марта протестующие в Грузии включили украинский гимн под парламентом, где собрались на акцию против законов об "иностранных агентах". Грузинский политолог Гела Васадзе опубликовал запись с места событий, на которой по завершении гимна митингующие аплодируют в знак поддержки Украины. "Верим в ВСУ и слава Украине", — написал Васадзе.

Также 8 марта стало известно, что из интервью с экспрезидентом США вырезали его заявление о передаче украинских территорий России. Бывший лидер США считает, что стоило договариваться с Кремлем и отдать "русскоязычные районы" Украины РФ. Политику Джо Байдена, ныне являющегося американским президентом, Трамп не поддерживает.