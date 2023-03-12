"Зеленский мотивирован": премьер Грузии упрекнул президента Украины в поддержке протестов

Ираклий Гарибашвили назвал некоторых представителей украинской политической элиты "неряшливыми неудачниками" и заявил, что грузинские власти сами позаботятся о своей стране.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинской власти в поддержке акций протеста, которые прошли в Тбилиси в связи с принятием закона об иноагентах. Об этом политик заявил в эфире телеканала IMEDI 12 марта.

По мнению Гарибашвили, украинский лидер имеет определенную заинтересованность в проведении "деструктивных акций нескольких тысяч людей" на территории Грузии.

"Вы упомянули обращение Зеленского. Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось", — заявил глава грузинского правительства.

В своих комментариях грузинский премьер охарактеризовал некоторых представителей украинской политической элиты, как "неряшливых неудачников", которые якобы осуществляют прямое вмешательство во внутренние дела Грузии.

"Вышел Кличко, вышел Фейгин и какие-то неизвестные лица, украинские политики, Арахамия и какие-то неряшливые неудачники, которые говорят, что нужны перемены, переворот, а это прямое вмешательство", — добавил Гарибашвили.

При этом премьер пожелал Украине закончить войну и достичь мира как можно быстрее, но добавил, что грузинские власти сами позаботятся о своей стране.

"Я хочу пожелать всем успехов, своевременного окончания войны и мира, Объединяйте страну, но сначала позаботьтесь о себе и о стране, мы позаботимся о нашей стране", — подытожил грузинский премьер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за то, что протестующие в Грузии держали украинский флаг и пели украинский гимн во время митингов в Тбилиси. Глава государства отметил, что украинцы желают Грузии демократического и европейского успеха.

Ранее мы писали о том, что на пленарном заседании парламента Грузии 10 марта провластная фракция проголосовала против принятия законопроекта об иностранных агентах "Об прозрачности иностранного влияния".