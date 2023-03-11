Боїться протестів у Грузії: глава невизнаної Абхазії перевів силовиків на посилений режим

Президент невизнаної країни заявив, що "Республіку Абхазія" слід захистити від "зовнішніх загроз", маючи на увазі масштабні протести в Грузії.

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Президент невизнаної "Республіки Абхазія" Аслан Бжані наказав перевести силові структури на посилений режим роботи через протести в Грузії через закон про іноземних агентів. Про це йдеться на сайті його "адміністрації".

"Глава держави у п'ятницю провів робочу нараду з начальником Державної служби охорони Дмитром Дбаром та головою Служби державної безпеки Робертом Кіут", — йдеться у повідомленні.

У Бжані зазначили, що у полі діяльності силових структур – широке коло питань, пов'язаних із надійною "Республіки Абхазія" від різних "зовнішніх загроз". Так, Бжані наказав перевести Дбару та Кіут перевести особовий склад силових структур на посилений режим роботи через протести у Тбілісі.

Невизнана "Республіка Абхазія"

Частково визнана держава у Закавказзі, яка виникла на території грузинського регіону Абхазія зі столицею у Сухумі. Під час війни 1992—1993 років отримала військову підтримку Росії, і з того часу де-факто не підпорядковується офіційній владі Тбілісі. Лише 5 країн-членів ООН визнають незалежність Республіки Абхазія: Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія.

Зазначимо, що російська пропагандистка Маргарита Сімоньян вже пригрозила Грузії ракетним ударом через те, що під час протестів люди скандували "Сухумі" — назву міста та столиці Абхазької Автономної Республіки, яку контролює РФ.

Нагадаємо, що масові протести в Грузії почалися 7 березня через ухвалення парламентом законопроєкта про "іноагенти", що копіює законодавство РФ.

Наразі протестувальники у Тбілісі вимагають відставки грузинської влади, а також проведення в країні дострокових виборів.