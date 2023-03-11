Боится протестов в Грузии: глава непризнанной Абхазии перевел силовиков на усиленный режим

Президент непризнанной страны заявил, что "Республику Абхазия" нужно защитить от "внешних угроз", имея в виду масштабные протесты в Грузии.

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Президент непризнанной "Республики Абхазия" Аслан Бжани приказал перевести силовые структуры на усиленный режим работы в связи с протестами в Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом говорится на сайте его "администрации".

"Глава государства в пятницу провел рабочее совещание с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и председателем Службы государственной безопасности Робертом Киут", — говорится в сообщении.

У Бжани отметили, что в поле деятельности силовых структур– широкий круг вопросов, связанных с надежной "Республики Абхазия" от различных "внешних угроз". Так, Бжани приказал перевести Дбару и Киут перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы из-за протестов в Тбилиси.

Непризнанная "Республика Абхазия"

Частично признанное государство в Закавказье, которое возникло на территории грузинского региона Абхазия со столицей в Сухуми. Во время войны1992—1993 годов получила военную поддержку России, и с тех пор является де-факто не подчиняется официальным властям Тбилиси. Лишь 5 стран-членов ООН признают независимость "Республики Абхазия": Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

Отметим, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян уже пригрозила Грузии ракетным ударом из-за того, что во время протестов люди скандировали "Сухуми" — название города и столицы Абхазской Автономной Республики, контролируемой РФ.

Напомним, что массовые протесты в Грузии начались 7 марта из-за принятия парламентом законопроекта об "иноагентах", копирующего законодательство РФ.

Сейчас протестующие в Тбилиси требуют отставки грузинских властей, а также проведения в стране досрочных выборов.